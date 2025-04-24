Подсанкционная древесина из РФ и Беларуси контрабандой ввозится в Великобританию, - The Guardian

Подсанкционную древесину из Беларуси и России контрабандой ввозят в Великобританию.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на результаты исследования международной некоммерческой организации World Forest ID, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что эксперты World Forest ID обнаружили, что 46% образцов березовых изделий, обозначенных как происходящие из Украины, Польши, Эстонии и Латвии, но на самом деле не из этих стран.

Хотя анализ не определил конкретную страну происхождения древесины, эксперты считают, что наиболее вероятными источниками являются именно Россия и Беларусь.

"ЕС и Великобритания запретили весь импорт российской и белорусской древесины, включая изделия из нее. Наше расследование показало, что эти санкции массово нарушаются. Мы пришли к выводу, что с момента вступления в силу санкций в 2022 году в Европу попало незаконной санкционной древесины, по сути, "кровавой древесины", на сумму более 1,5 миллиарда евро. Значительная часть березовой фанеры, которую люди использовали на своих кухнях и для модной мебели и т.д. до конфликта, импортировалась из России или Беларуси. Эта древесина все еще попадает в Европу", - отметил директор-основатель Earthsight и один из авторов отчета Сэм Лоусон.

The Guardian отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году экспорт российской березы в европейские страны, в том числе в Великобританию, резко упал, но значительно выросли поставки из других стран, в частности Казахстана и Турции.

Издание приводит статистику торговли ООН, согласно которой, например, Казахстан увеличил экспорт фанеры с 600 тонн в 2021 году до 25 600 тонн в 2022-м.

Ранее сообщалось, что несмотря на введенные санкции Евросоюз продолжает закупку фанеры из России и Беларуси.

Читайте также: Евросоюз закупил подсанкционную фанеру в России и Беларуси на 1,5 млрд евро, - расследование