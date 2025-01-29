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Новости
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Евросоюз закупил подсанкционную фанеру у России и Беларуси на 1,5 млрд евро, - расследование

розслідувачі встановили, що Євросоюз закупив підсанкційну фанеру в Росії та Білорусі на 1,5 млрд євро

Несмотря на введенные санкции Евросоюз продолжает закупку фанеры из России и Беларуси.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на расследование Earthside, сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователи утверждают, что семь из 10 крупнейших российских экспортеров березовой фанеры по-прежнему поставляют ее в ЕС. Материал используется в производстве мебели, паркета, спортивного инвентаря и игрушек.

Фанера производится в России и Беларуси, после чего оформляется как произведенная в других странах - например, в Китае, Казахстане, Грузии и Турции.

Авторы заявляют, что крупнейшими импортерами фанеры являются Польша, Эстония, Германия, Греция, Италия, Испания и Португалия. Ежедневно в ЕС ввозят 22 контейнера с подсанкционным товаром.

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В расследовании говорится, что с июля 2022 года, когда были введены ограничения, до октября 2024 года, когда предоставлялась последняя статистика, страны ЕС закупили фанеру на 1,5 миллиарда евро.

Кроме этого, авторы материала отмечают, что даже если бы фанера не находилась под санкциями, ее ввоз все равно мог быть незаконным, поскольку на территории ЕС запрещен импорт незаконно вырубленной древесины. Она, по оценке расследователей, может составлять значительный процент от той, продукты из которой продают российские поставщики.

Читайте также: Польша пропускает в Евросоюз подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам, - СМИ

Автор: 

Беларусь (7919) россия (96095) санкции (11438) Евросоюз (17264) древесина (15)


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Топ комментарии
+8
А Україну в ЄС та НАТО навіщо...?
в Європі все добре...Україна як " щит"...то її проблеми...☹️
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29.01.2025 17:21
+5
Дівчатка я вам більше скажу, алюміній з рашки перти й не переставав Останній раз з Польщі привезли з датою виготовлення 2024 рік..
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29.01.2025 17:37
+5
Потужні партнери!
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29.01.2025 17:42
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А Україну в ЄС та НАТО навіщо...?
в Європі все добре...Україна як " щит"...то її проблеми...☹️
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29.01.2025 17:21 Ответить
Над Парижем буде чому пролетіти.
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29.01.2025 17:32 Ответить
"Гроші не пахнуть"!!!
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29.01.2025 17:33 Ответить
Дівчатка я вам більше скажу, алюміній з рашки перти й не переставав Останній раз з Польщі привезли з датою виготовлення 2024 рік..
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29.01.2025 17:37 Ответить
Потужні партнери!
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29.01.2025 17:42 Ответить
Україна власну зброю продавала і теж не особливо дивилася, в чиї руки вона попаде
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29.01.2025 18:13 Ответить
Псевдодемократи нічим не кращі за диктаторів.
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29.01.2025 17:49 Ответить
Як казав один персонаж з анекдота, нехай зроблять з неї аєроплан і летять собі нах#р!
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29.01.2025 18:03 Ответить
Ничему история не научила человечество , оно опять продолжает вскармливать дракона, который впоследствии сожрёт тех, кто его вырастил.

Человечество деградировало и отупело до самой низшей точки, из-за паршивых бумажек, которые оно назвало деньгами, люди хотят уничтожить жизнь на Земле!
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29.01.2025 18:29 Ответить
Так це все свідомо робиться
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30.01.2025 17:00 Ответить
А про "азербайджанську" (парашкінську) нафту на зайяви найпотужнішого ніхто ніочго не хоче виловитися?
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29.01.2025 19:12 Ответить
єс виготовляє щось, отримує прибуток, допомагає Україні...
купує у підарів щось, фінансуючи вбивство Українців..
і так по кругу...
єс в шоколаді...
бо рф в сраці, йде їм на любі поступки,
ми в ще більшій сраці, скоро розрахуємося суверенитетом, бо землі не вистачить
а їм зашибісь...
і фанера це дрібничка...
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29.01.2025 19:31 Ответить
 
 