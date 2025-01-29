Евросоюз закупил подсанкционную фанеру у России и Беларуси на 1,5 млрд евро, - расследование

Несмотря на введенные санкции Евросоюз продолжает закупку фанеры из России и Беларуси.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на расследование Earthside, сообщает Цензор.НЕТ.

Расследователи утверждают, что семь из 10 крупнейших российских экспортеров березовой фанеры по-прежнему поставляют ее в ЕС. Материал используется в производстве мебели, паркета, спортивного инвентаря и игрушек.

Фанера производится в России и Беларуси, после чего оформляется как произведенная в других странах - например, в Китае, Казахстане, Грузии и Турции.

Авторы заявляют, что крупнейшими импортерами фанеры являются Польша, Эстония, Германия, Греция, Италия, Испания и Португалия. Ежедневно в ЕС ввозят 22 контейнера с подсанкционным товаром.

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В расследовании говорится, что с июля 2022 года, когда были введены ограничения, до октября 2024 года, когда предоставлялась последняя статистика, страны ЕС закупили фанеру на 1,5 миллиарда евро.

Кроме этого, авторы материала отмечают, что даже если бы фанера не находилась под санкциями, ее ввоз все равно мог быть незаконным, поскольку на территории ЕС запрещен импорт незаконно вырубленной древесины. Она, по оценке расследователей, может составлять значительный процент от той, продукты из которой продают российские поставщики.

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