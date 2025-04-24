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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Нові санкції проти РФ. Які обмеження запровадила Британія

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження 150 торговельних санкцій проти Російської Федерації.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, уряд країни заборонив експорт до РФ контролерів консолей, які, зазначили там, використовують для пілотування БпЛА на передовій в Україні.

Загалом пакет обмежень містить 150 нових торгових санкцій. Велика Британія також закрила доступ до інших технологій, зокрема до програмного забезпечення, що дає шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.

"Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації", - зазначили в уряді.

Нові заходи набувають чинності негайно.

Читайте: США представили план "мирної угоди" у війні РФ проти України, - Bloomberg

Автор: 

Велика Британія (5595) росія (65223) санкції (11840)


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Дякуємо Великій Британії, за дієву допомогу Україні!
А в Україні, привладні, з цим питанням, взагалі дуже повільні та боязливі!!
зеленський, тільки проти Патріотів України, рішучий з оточенням!
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24.04.2025 12:00 Відповісти
дякуй,ти молодець,реальний дякувальщик
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24.04.2025 12:03 Відповісти
Попий бояри, воно попустить!!
Смерть ***** і московітам!
Слава Україні!
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24.04.2025 12:14 Відповісти
санкції на санкції??якось хотілось би запитати -яка вартість ваших санкцій якщо головний фактор економіки-торгівля працює і далі??
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24.04.2025 12:01 Відповісти
Санкції, санкції, ще санкції, ще пекучіші. І немає кінця й краю. А не простіше ПОВНЕ Всеосяжне ЕМБАРГО. Раз і назавжди. Роботи менше, й позитиву більше. Скільки б часу зберегли на ці голосування.
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24.04.2025 12:15 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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24.04.2025 13:46 Відповісти
 
 