Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Уряд Великої Британії оголосив про запровадження 150 торговельних санкцій проти Російської Федерації.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Так, уряд країни заборонив експорт до РФ контролерів консолей, які, зазначили там, використовують для пілотування БпЛА на передовій в Україні.
Загалом пакет обмежень містить 150 нових торгових санкцій. Велика Британія також закрила доступ до інших технологій, зокрема до програмного забезпечення, що дає шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.
"Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації", - зазначили в уряді.
Нові заходи набувають чинності негайно.
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А в Україні, привладні, з цим питанням, взагалі дуже повільні та боязливі!!
зеленський, тільки проти Патріотів України, рішучий з оточенням!
Смерть ***** і московітам!
Слава Україні!