Великобритания ввела новый пакет санкций против России
Правительство Великобритании объявило о введении 150 торговых санкций против Российской Федерации.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Так, правительство страны запретило экспорт в РФ контроллеров консолей, которые, отметили там, используют для пилотирования БпЛА на передовой в Украине.
В целом пакет ограничений содержит 150 новых торговых санкций. Великобритания также закрыла доступ к другим технологиям, в частности к программному обеспечению, что дает искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.
"Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации", - отметили в правительстве.
Новые меры вступают в силу немедленно.
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А в Україні, привладні, з цим питанням, взагалі дуже повільні та боязливі!!
зеленський, тільки проти Патріотів України, рішучий з оточенням!
Смерть ***** і московітам!
Слава Україні!