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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела новый пакет санкций против России

Новые санкции против РФ. Какие ограничения ввела Великобритания

Правительство Великобритании объявило о введении 150 торговых санкций против Российской Федерации.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Так, правительство страны запретило экспорт в РФ контроллеров консолей, которые, отметили там, используют для пилотирования БпЛА на передовой в Украине.

В целом пакет ограничений содержит 150 новых торговых санкций. Великобритания также закрыла доступ к другим технологиям, в частности к программному обеспечению, что дает искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

"Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации", - отметили в правительстве.

Новые меры вступают в силу немедленно.

Читайте: США представили план "мирного соглашения" в войне РФ против Украины, - Bloomberg

Автор: 

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Дякуємо Великій Британії, за дієву допомогу Україні!
А в Україні, привладні, з цим питанням, взагалі дуже повільні та боязливі!!
зеленський, тільки проти Патріотів України, рішучий з оточенням!
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24.04.2025 12:00 Ответить
дякуй,ти молодець,реальний дякувальщик
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24.04.2025 12:03 Ответить
Попий бояри, воно попустить!!
Смерть ***** і московітам!
Слава Україні!
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24.04.2025 12:14 Ответить
санкції на санкції??якось хотілось би запитати -яка вартість ваших санкцій якщо головний фактор економіки-торгівля працює і далі??
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24.04.2025 12:01 Ответить
Санкції, санкції, ще санкції, ще пекучіші. І немає кінця й краю. А не простіше ПОВНЕ Всеосяжне ЕМБАРГО. Раз і назавжди. Роботи менше, й позитиву більше. Скільки б часу зберегли на ці голосування.
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24.04.2025 12:15 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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24.04.2025 13:46 Ответить
 
 