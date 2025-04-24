Великобритания ввела новый пакет санкций против России

Правительство Великобритании объявило о введении 150 торговых санкций против Российской Федерации.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Так, правительство страны запретило экспорт в РФ контроллеров консолей, которые, отметили там, используют для пилотирования БпЛА на передовой в Украине.

В целом пакет ограничений содержит 150 новых торговых санкций. Великобритания также закрыла доступ к другим технологиям, в частности к программному обеспечению, что дает искать и разрабатывать новые нефтяные и газовые скважины.

"Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации", - отметили в правительстве.

Новые меры вступают в силу немедленно.

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