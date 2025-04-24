Мирна угода має бути компромісом, Україні доведеться піти на поступки, - Дуда

Майбутня мирна угода між Україною та Росією має передбачати компроміси з обох боків. Києву доведеться піти на певні поступки.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", - сказав Дуда.

На його думку, в разі досягнення мирної угоди з Росією, Україна, ймовірно, буде змушена піти на певні поступки.

"Україна також повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться. В якій мірі? Мені важко відповісти на цьому етапі", - додав президент Польщі.

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Дуда наголосив, що затяжна війна несе втрати як для України, так і для РФ. На його переконання, лише активна роль США здатна наблизити завершення конфлікту.

"Тільки американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін", - зазначив польський президент.