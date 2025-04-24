Мирное соглашение должно быть компромиссом, Украине придется пойти на уступки, - Дуда
Будущее мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать компромиссы с обеих сторон. Киеву придется пойти на определенные уступки.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", - сказал Дуда.
По его мнению, в случае достижения мирного соглашения с Россией, Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на определенные уступки.
"Украина также должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - добавил президент Польши.
Дуда подчеркнул, что затяжная война несет потери как для Украины, так и для РФ. По его убеждению, только активная роль США способна приблизить завершение конфликта.
"Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон", - отметил польский президент.
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На думку президента Польщі, якщо РФ зможе окупувати частину України, то невдовзі накинеться на решту нашої держави.
"А потім накинеться на інші країни: на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Можливо Захід цього не розуміє, але ми це прекрасно знаємо", - додав політик.
Дуда наголосив: завершення війни має бути таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Для цього Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель. А Україна - відновити повний контроль над своїми міжнародно визнаними територіями.
А куди цього Дуду діли ?