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Новости Мирные переговоры
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Мирное соглашение должно быть компромиссом, Украине придется пойти на уступки, - Дуда

анджей,дуда

Будущее мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать компромиссы с обеих сторон. Киеву придется пойти на определенные уступки.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", - сказал Дуда.

По его мнению, в случае достижения мирного соглашения с Россией, Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на определенные уступки.

"Украина также должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", - добавил президент Польши.

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Дуда подчеркнул, что затяжная война несет потери как для Украины, так и для РФ. По его убеждению, только активная роль США способна приблизить завершение конфликта.

"Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон", - отметил польский президент.

Автор: 

Польша (8415) Дуда Анджей (757) переговоры с Россией (969)


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Топ комментарии
+41
Про поступки України вже хто тільки не ******. Хтось насмілиться озвучити, на які конкретно поступки кацапня має піти?
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24.04.2025 16:25
+33
у чому полягає поступка росії ?
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24.04.2025 16:25
+26
Тобто, це така нормальна та загальноприйнята міжнародна практика - жертва терориста також повинна йти на поступки?
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24.04.2025 16:26
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Дуда в 2023:

На думку президента Польщі, якщо РФ зможе окупувати частину України, то невдовзі накинеться на решту нашої держави.

"А потім накинеться на інші країни: на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Можливо Захід цього не розуміє, але ми це прекрасно знаємо", - додав політик.

Дуда наголосив: завершення війни має бути таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Для цього Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель. А Україна - відновити повний контроль над своїми міжнародно визнаними територіями.

А куди цього Дуду діли ?
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24.04.2025 21:21 Ответить
Цей Дуда зламався,несіть наступного!
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25.04.2025 00:09 Ответить
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