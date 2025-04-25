На українських АЕС відбуваються перепади потужностей. На ЗАЕС знову чули стрілянину, - МАГАТЕ

Три українські АЕС виробляють електроенергію, але деякі блоки відключені, а іншим доводиться знижувати виробництво. На Запорізькій АЕС експерти МАГАТЕ знову чули стрілянину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"На Хмельницькій АЕС один реактор залишався в режимі очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, тоді як виробництво електроенергії другого блоку було скорочено на прохання оператора мережі на 36 годин на початку цього тижня", - йдеться в повідомленні.

На Рівненській АЕС другий блок було переведено в режим очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, тоді як виробництво електроенергії третього блоку було скорочено на прохання оператора мережі на кілька днів цього тижня.

Південноукраїнська АЕС також зазнала коливань потужності цього тижня.

"Команду МАГАТЕ на станції повідомили, що 17 квітня за 2 км на схід від майданчика ПАЕС було виявлено сім безпілотників, що також часто трапляється під час конфлікту", - повідомив Гроссі.

Він додав, що експерти агенства, які працюють на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, були змушені залишитися вдома у середу вранці (23 квітня, - ред.) після того, як почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс.

Крім того, зазначив Гроссі, команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи та стрілянину на різних відстанях від станції майже щодня протягом останнього тижня.

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) повідомляло про часті вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та інших ядерних об’єктів України.

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