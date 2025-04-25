На украинских АЭС происходят перепады мощностей. На ЗАЭС снова слышали стрельбу, - МАГАТЭ

Три украинские АЭС вырабатывают электроэнергию, но некоторые блоки отключены, а другим приходится снижать производство. На Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ снова слышали стрельбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"На Хмельницкой АЭС один реактор оставался в режиме ожидания технического обслуживания и перезагрузки, тогда как производство электроэнергии второго блока было сокращено по просьбе оператора сети на 36 часов в начале этой недели", - говорится в сообщении.

На Ривненской АЭС второй блок был переведен в режим ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, тогда как производство электроэнергии третьего блока было сокращено по просьбе оператора сети на несколько дней на этой неделе.

Южноукраинская АЭС также претерпела колебания мощности на этой неделе.

"Команде МАГАТЭ на станции сообщили, что 17 апреля в 2 км к востоку от площадки ПАЭС было обнаружено семь беспилотников, что также часто случается во время конфликта", - сообщил Гросси.

Он добавил, что эксперты агентства, которые работают на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, были вынуждены остаться дома в среду утром (23 апреля, - ред.) после того, как услышали громкую стрельбу возле главного административного здания, где расположен их офис.

Кроме того, отметил Гросси, команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и стрельбу на разных расстояниях от станции почти ежедневно в течение последней недели.

Напомним, ранее Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) сообщало о частых взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и других ядерных объектов Украины.

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