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Новини Дрони для Сил оборони від громади Києва Допомога ЗСУ від громади Києва
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25 бригада НГУ та 241 бригада ТрО отримали від громади Києва велику партію дронів та устаткування до них, - Кличко

Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів)", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 млн грн, а 241 бригаді ТрО - 200 млн грн.

Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів - 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 млрд грн.

Також читайте: 27 бригада Нацгвардії отримала 1100 FPV-дронів від киян, - Кличко

Київ передав партію дронів для Сил оборони
Київ передав партію дронів для Сил оборони
Київ передав партію дронів для Сил оборони
Київ передав партію дронів для Сил оборони
Київ передав партію дронів для Сил оборони

Автор: 

Київ (19502) Кличко Віталій (3514) допомога (8358) дрони (4722)


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Чудова інформація. Справжній мер столиці.
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25.04.2025 11:45 Відповісти
2500 дронів? Якщо це щодня - то чудово, якщо це раз на місяць - це дуже мало...якщо це перший раз за рік - це ніщо.
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25.04.2025 12:12 Відповісти
Цікаво,а пан Шмигаль коли розказує про "мільйони" дронів,то фото не надає...
І хто їх де бачив...це як супутник Притули...😉
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25.04.2025 12:12 Відповісти
 
 