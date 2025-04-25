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Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева Помощь ЗСУ от громады Киева
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25-я бригада НГУ и 241-я бригада ТрО получили от громады Киева большую партию дронов и оборудования к ним, - Кличко

Громада Киева передала бойцам двух бригад большую партию беспилотников, оборудование и десятки систем РЭБ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Громада столицы продолжает помогать военным. Бойцам 25-й бригады Нацгвардии Украины передал на фронт 500 цифровых зенитных FPV-дронов и 8 установок управления к ним, которые помогут военным сбивать воздушные цели. А также на фронт отправились несколько десятков систем РЭБ. 241-я бригада Теробороны Киева получила 2 000 мультироторных систем (FPV-дронов)", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года 25-й бригаде НГУ из бюджета Киева выделено 30 млн грн, а 241-й бригаде ТрО - 200 млн грн.

Громада Киева и в дальнейшем будет помогать защитникам, заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на поддержку военных наибольшую сумму среди всех регионов - 10 миллиардов гривен. А в этом году - уже более 5,5 млрд грн.

Также читайте: 27-я бригада Нацгвардии получила 1100 FPV-дронов от киевлян, - Кличко

Киев передал партию дронов для Сил обороны
Киев передал партию дронов для Сил обороны
Киев передал партию дронов для Сил обороны
Киев передал партию дронов для Сил обороны
Киев передал партию дронов для Сил обороны

Автор: 

Киев (25554) Кличко Виталий (4642) помощь (7808) дроны (3939)


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Чудова інформація. Справжній мер столиці.
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25.04.2025 11:45 Ответить
2500 дронів? Якщо це щодня - то чудово, якщо це раз на місяць - це дуже мало...якщо це перший раз за рік - це ніщо.
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25.04.2025 12:12 Ответить
Цікаво,а пан Шмигаль коли розказує про "мільйони" дронів,то фото не надає...
І хто їх де бачив...це як супутник Притули...😉
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25.04.2025 12:12 Ответить
 
 