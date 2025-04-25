25-я бригада НГУ и 241-я бригада ТрО получили от громады Киева большую партию дронов и оборудования к ним, - Кличко
Громада Киева передала бойцам двух бригад большую партию беспилотников, оборудование и десятки систем РЭБ.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Громада столицы продолжает помогать военным. Бойцам 25-й бригады Нацгвардии Украины передал на фронт 500 цифровых зенитных FPV-дронов и 8 установок управления к ним, которые помогут военным сбивать воздушные цели. А также на фронт отправились несколько десятков систем РЭБ. 241-я бригада Теробороны Киева получила 2 000 мультироторных систем (FPV-дронов)", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что с начала года 25-й бригаде НГУ из бюджета Киева выделено 30 млн грн, а 241-й бригаде ТрО - 200 млн грн.
Громада Киева и в дальнейшем будет помогать защитникам, заверил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на поддержку военных наибольшую сумму среди всех регионов - 10 миллиардов гривен. А в этом году - уже более 5,5 млрд грн.
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І хто їх де бачив...це як супутник Притули...😉