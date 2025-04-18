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Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева
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27 бригада Нацгвардии получила 1100 FPV-дронов от киевлян, - Кличко

Столичная община передала очередную крупную партию дронов 27 бригаде НГУ.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"От громады столицы бойцам на фронт отправилась очередная партия крайне необходимой помощи. 27-й отдельной Печерской бригаде Нацгвардии Украины передал 1100 мультироторных систем. Это FPV-дроны различных типов - и ночные, и 8 и 10 дюймов", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года город выделил из бюджета 27 бригаде 30 млн грн на приобретение необходимого оснащения.

"Община Киева продолжает поддерживать наших защитников!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из бюджета столицы выделено уже более 5,5 млрд грн на помощь военным. В прошлом году Киев направил на поддержку защитников 10 млрд грн.

Читайте: 112 бригада ТрО получила более 1800 дронов различных типов от общины Киева, - Кличко. ФОТО

Киев передал тысячу FPV 27 бригаде НГУ
Киев передал тысячу FPV 27 бригаде НГУ
Киев передал тысячу FPV 27 бригаде НГУ
Киев передал тысячу FPV 27 бригаде НГУ
Киев передал тысячу FPV 27 бригаде НГУ

Автор: 

Киев (25521) Кличко Виталий (4640) помощь (7801) fvp-дрон (106)


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18.04.2025 13:39 Ответить
 
 