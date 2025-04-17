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Новости Фото Дроны для Сил обороны от громады Киева
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112-я бригада ТрО получила более 1800 дронов различных типов от громады Киева, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам еще более 1800 беспилотников от киевлян. Помощь получили бойцы 112-й отдельной бригады территориальной обороны города Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев продолжает помогать военным. Бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передал от громады города еще более 1800 БПЛА. А именно - 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO и 1500 мультироторных систем различных типов, в частности, FPV-дронов", - сообщил Кличко.

дроны для ТрО от общины Киева

Он отметил, что в феврале община Киева уже передавала 112-й бригаде 150 дронов Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т.

дроны для 112 бригады ТрО

"С начала 2025 года этой бригаде на оснащение из бюджета города выделили 200 млн грн. Мы продолжим помогать военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул Кличко.

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Как сообщалось, в этом году Киевсовет направил уже более 5,5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Также сообщалось, что в прошлом году столица выделила на поддержку защитников больше всего среди всех регионов - 10 миллиардов гривен.

Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) дроны (3912) тероборона (340)


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Рідна бригада, Київська.
Бережи вас Боже, хдопці.
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17.04.2025 16:22 Ответить
Зараз суд(самий гуманий в світі!!) заборонить Кличку допомагати ЗСУ! От, *****, всі порушують і не дають виконати оті договори...Оманські!
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17.04.2025 16:24 Ответить
Від опи за весь час НІЧОГО!
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17.04.2025 16:26 Ответить
 
 