112-я бригада ТрО получила более 1800 дронов различных типов от громады Киева, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам еще более 1800 беспилотников от киевлян. Помощь получили бойцы 112-й отдельной бригады территориальной обороны города Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев продолжает помогать военным. Бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передал от громады города еще более 1800 БПЛА. А именно - 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO и 1500 мультироторных систем различных типов, в частности, FPV-дронов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в феврале община Киева уже передавала 112-й бригаде 150 дронов Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т.

"С начала 2025 года этой бригаде на оснащение из бюджета города выделили 200 млн грн. Мы продолжим помогать военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул Кличко.

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Как сообщалось, в этом году Киевсовет направил уже более 5,5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Также сообщалось, что в прошлом году столица выделила на поддержку защитников больше всего среди всех регионов - 10 миллиардов гривен.