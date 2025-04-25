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Новини Ліквідація російських окупантів
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Внаслідок підриву авто у Брянську ліквідовано провідного конструктора систем РЕБ та РЕР для армії РФ Ритікова. ВIДЕО

У російському Брянську днями підірвали автомобіль, у якому перебував керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу Євген Ритіков.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ритіков був провідним конструктором, який модернізував засоби РЕБ та РЕР для армії РФ. Він відповідав зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха".

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху автомобіля. У салоні авто перебував Ритіков та його колега - заступник чи помічник. Обоє ліквідовані. Вибух стався у ніч з 17 на 18 квітня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерала РФ Москалика ліквідовано у Підмосков’ї. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) вибух (4461) ліквідація (3926) виробництво (1635) знищення (7251) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+40
Двіжуха продовжується.
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25.04.2025 13:47
+29
Ще два дохлих москалика. Дуже добре!
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25.04.2025 13:49
+24
Наслідки його РЕБ, і спрацювали!
Жило грішно, і здохло смішно, як і отой москалик…
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25.04.2025 13:48
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Двіжуха продовжується.
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25.04.2025 13:47 Відповісти
Наслідки його РЕБ, і спрацювали!
Жило грішно, і здохло смішно, як і отой москалик…
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25.04.2025 13:48 Відповісти
Залік. Рух в правильному напрямку. Україна не може протиставити Лаптєстану стільки ж ракет поки що. А от висококваліфікованих диверсантів- залюбки. І чим ближче підібратися до Пуйла- тим краще. В ідеалі -Пуйло - ціль №1. Світ повинен захоплюватися не диверсантами "Моссаду", "Бранденбурга-800", а диверсантами СБУ і ГУР.
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25.04.2025 16:40 Відповісти
Ще два дохлих москалика. Дуже добре!
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25.04.2025 13:49 Відповісти
Це були не прості москалики, це були дуже важливі москалики.
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Переставився в ліпші світи
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25.04.2025 13:49 Відповісти
Скоріше в пекло
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25.04.2025 13:52 Відповісти
кацапи тільки в пекло, хоч невідомо де для них пекло тут чи там.
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25.04.2025 15:39 Відповісти
Какое "жуткое" событие
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25.04.2025 13:49 Відповісти
А може це просте самогубство
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25.04.2025 13:54 Відповісти
Добра відповідь і путлеру і трампону!
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25.04.2025 13:49 Відповісти
НаРЕБнувся скотиняка!
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25.04.2025 13:49 Відповісти
От краснухи бывает не только бесплодие, но и безъяичие вместе с безголовием.
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25.04.2025 13:50 Відповісти
Хоч на кабздона білети отримує, краще ніж людям смерть нести. Хай земля тобі буде бетоном
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25.04.2025 13:51 Відповісти
ГОЙДА!!!
Полювання на свинопсів відкрито!
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25.04.2025 13:53 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
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25.04.2025 13:53 Відповісти
Читав цього листа...
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25.04.2025 16:07 Відповісти
Ритікова ліквідував Москалик . Потім Volkswagen ліквідував Москалика . Шо кому не понятно ?
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25.04.2025 13:56 Відповісти
Приземлився клятий Ритіков до чорта у корзину, заребився в гробик із красухою у малині.
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25.04.2025 13:58 Відповісти
Карабаса у студію!
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25.04.2025 14:00 Відповісти
Треба свої здібності на щось корисне скеровувати. Наприклад, грав би у шахи, усі були б задоволені.
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25.04.2025 14:02 Відповісти
та навіть в електроніці, але для цивільного життя, бо кацапи відстали в усіх галузях на 10ки років, а замість того зброю клепають.
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25.04.2025 15:41 Відповісти
А в Аду инженеры нужны???
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25.04.2025 14:04 Відповісти
Може чорти замахались дрова підкидати, треба автоматизувати
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25.04.2025 14:11 Відповісти
сегодня просто праздник какой то!сначала рашистский генерал,затем конструктор кацапского оружия!браво ВСУ!
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25.04.2025 14:07 Відповісти
Зарывайте Рытикова!
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25.04.2025 14:09 Відповісти
Шо, апять?!!!
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25.04.2025 14:13 Відповісти
Агонь!
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25.04.2025 14:14 Відповісти
давай до свідання з кобздоном 🎳 !!!
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25.04.2025 17:19 Відповісти
Агентура/резидентура реалізує успішні диверсії, в т.ч. і з ліквідації ключових спеціалістів та вищого керівництва загарбника (генерала - командувача роду військ пам'ятаємо?) - тобто працює відмінно. І це добре.
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25.04.2025 14:48 Відповісти
Я не конструктор, але тут бачу єхвект лінзи...
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25.04.2025 15:05 Відповісти
А можна так і з помаранчевим припіздком організувати?
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25.04.2025 15:11 Відповісти
Пий бояру, воно попустить, москалику!
Це ж, не на Болотній площі …
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25.04.2025 16:59 Відповісти
І РЕБ не поміг
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25.04.2025 15:40 Відповісти
Один у другого відсасував й в момент підриву відкусив та й той помер від кровопотєрі.
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25.04.2025 15:49 Відповісти
Ведучій інженер- це зазвичай той хто нічого не тямить але вміє лизати сраку начальству, тож користі з цього небагато.
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25.04.2025 16:46 Відповісти
то ти мабуть про "главного" а не про "ведучого"? ведучий зазвичай керує розробками
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25.04.2025 16:50 Відповісти
Ведучий це бігунок між верхомі низом, та і все. Велучій бо "веде".
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25.04.2025 16:58 Відповісти
Самі ліквідувались , мабуть, кацапури
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25.04.2025 17:45 Відповісти
Щиро дякую усім до цього причетним. Молюся за патріотів, імена яких не є публічними, але, які наближають нашу перемогу.
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25.04.2025 17:59 Відповісти
 
 