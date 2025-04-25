Розподіл майна – тактика захисту родини Порошенків від спроб влади заблокувати допомогу ЗСУ, - пресслужба "ЄС"
Новини про "позов дружини проти Порошенка" і "можливе розлучення", які женуть провладні канали – це продовження спроб політичної боротьби президента Зеленського проти його попередника і спроб його дискредитації.
Про це ідеться у коментарі пресслужби партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що цього разу інформаційна атака направлена на сім’ю, не може надто дивувати. Петру і Марині Порошенкам відомо, що за їхніми переміщеннями і розмовами постійно стежать, прослуховують і доповідають в Офіс Президента. Тож цей позов не є і не був секретом, а Зеленський в курсі, що в родині Порошенків насправді нема і не було конфліктів.
У найважчі дні в лютому-березні 2022 року Марину Порошенко всі бачили поруч з її чоловіком в напівоточеному Києві – що, як відомо, можна сказати не про всі сім’ї з кола політичної еліти України",- ідеться у коментарі.
У пресслужбі "ЄС" зазначають, що позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність:
"Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов вже на наступному тижні".
"Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить: їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов’ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років, чого вони бажають і подружжю Зеленських", - додали у пресслужбі.
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"Криворізький диплом" - це просто стало МЕМОМ (а мем, це часто "не про логіку").
Тим більше, викладачем там працює папік Зеленського.
Поки тягнеться суд - захищено ВСЕ МАЙНО!
А, як що ОБИДВІ сторони у змові - суд може тягнутися ДУЖЕ ДОВГО!....
А потім, вони просто "відмовляться від позову, від розділу".
"Шах і мат".
2. Хто проти Порошенка - той проти України.
3. Коли Марина Порошенко була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві, це зовсім не те саме, що Олена Зеленська була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві.
4. Якщо Зеленський злодій, то значить Порошенко злодієм бути не може. Одночасно двох злодійкуватих політиків з протилежних таборів в Україні ще не було.
-- А чье же?
-- Не ваше.
-- А чье же?
-- Не ваше, не ваше.
-- А чье же, чье?
-- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
-- А чье же это имущество? -- возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.
Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:
-- Это национализированное имущество.
-- Национализированное?
-- Да-с, да-с, национализированное.
Так воно шумувало, і в 2019 році, по тєлєкам з говноборотьком!!
Он як смердить, московським, зеленим лайном!
Назви цифру.