УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9965 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Порошенка ОП блокує діяльність Порошенка
2 201 49

Розподіл майна – тактика захисту родини Порошенків від спроб влади заблокувати допомогу ЗСУ, - пресслужба "ЄС"

Марина та Петро Порошенки

Новини про "позов дружини проти Порошенка" і "можливе розлучення", які женуть провладні канали – це продовження спроб політичної боротьби президента Зеленського проти його попередника і спроб його дискредитації.

Про це ідеться у коментарі пресслужби партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що цього разу інформаційна атака направлена на сім’ю, не може надто дивувати. Петру і Марині Порошенкам відомо, що за їхніми переміщеннями і розмовами постійно стежать, прослуховують і доповідають в Офіс Президента. Тож цей позов не є і не був секретом, а Зеленський в курсі, що в родині Порошенків насправді нема і не було конфліктів.

У найважчі дні в лютому-березні 2022 року Марину Порошенко всі бачили поруч з її чоловіком в напівоточеному Києві – що, як відомо, можна сказати не про всі сім’ї з кола політичної еліти України",- ідеться у коментарі.

У пресслужбі "ЄС" зазначають, що позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність:

"Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов вже на наступному тижні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко оскаржує санкції РНБО у Верховному Суді: Їх запроваджено без будь-яких правових підстав

"Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить: їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов’ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років, чого вони бажають і подружжю Зеленських", - додали у пресслужбі.

Автор: 

Порошенко Петро (15174) Порошенко Марина (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Перший прихільник кацапів вже є.
показати весь коментар
25.04.2025 18:06
+24
зелена наволоч дуже сильно боїться Гетьмана Порошенка і тому запускає ботів від подляка на цн.
показати весь коментар
25.04.2025 18:16
+20
Кому ви це пояснююте - "юристам" з криворізьким дипломом?!
показати весь коментар
25.04.2025 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому ви це пояснююте - "юристам" з криворізьким дипломом?!
показати весь коментар
25.04.2025 18:04 Відповісти
Справа не в Кривому Розі! Чудове місто а в тому що ті хто повинен був вчити за спеціальністю юрисприденцію, замість того смішили недолугих людей і торчали на наркоті! І воно то нічого в принципі, не засуджую, якби вони продовжували це робити і не лізли в політику!
показати весь коментар
25.04.2025 18:36 Відповісти
Змириться!
"Криворізький диплом" - це просто стало МЕМОМ (а мем, це часто "не про логіку").
Тим більше, викладачем там працює папік Зеленського.
показати весь коментар
25.04.2025 18:42 Відповісти
Перший прихільник кацапів вже є.
показати весь коментар
25.04.2025 18:06 Відповісти
зелена наволоч дуже сильно боїться Гетьмана Порошенка і тому запускає ботів від подляка на цн.
показати весь коментар
25.04.2025 18:16 Відповісти
Помилка - ти тупий(а).
Поки тягнеться суд - захищено ВСЕ МАЙНО!
А, як що ОБИДВІ сторони у змові - суд може тягнутися ДУЖЕ ДОВГО!....
А потім, вони просто "відмовляться від позову, від розділу".
"Шах і мат".
показати весь коментар
25.04.2025 18:12 Відповісти
ГОЛОС ЗАРАХОВАНО.
показати весь коментар
25.04.2025 19:17 Відповісти
Не боїтеся, що покусають? Ви ж гола!
показати весь коментар
25.04.2025 18:58 Відповісти
ГОЛОС ВДРУГЕ ЗАРАХОВАНО.
показати весь коментар
25.04.2025 19:19 Відповісти
хто віддасть на ЗСУ? Ти шо ,попаяна?
показати весь коментар
25.04.2025 18:08 Відповісти
Таке вже було після 1917... кацапи ні разу не паляться.
показати весь коментар
25.04.2025 18:08 Відповісти
То Порох і так з половини віддає на ЗСУ, чого не скажеш про більшість політичної псевдоеліти в Україні!
показати весь коментар
25.04.2025 18:39 Відповісти
так пеця не донатит а отдает пол грамма с украденой тонны
показати весь коментар
25.04.2025 19:35 Відповісти
ГОЛОС ЗАРАХОВАНО.
показати весь коментар
25.04.2025 19:18 Відповісти
1. Це все політичні переслідування.
2. Хто проти Порошенка - той проти України.
3. Коли Марина Порошенко була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві, це зовсім не те саме, що Олена Зеленська була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві.
4. Якщо Зеленський злодій, то значить Порошенко злодієм бути не може. Одночасно двох злодійкуватих політиків з протилежних таборів в Україні ще не було.
показати весь коментар
25.04.2025 18:14 Відповісти
Олена Зеленська була з дітьми за кордоном. З'явилась тільки для зустрічі з першою леді США в Ужгороді 8 травня 2022р.
показати весь коментар
25.04.2025 18:52 Відповісти
Цікава кличка у собачки «Руслана», і гавка по нашому
показати весь коментар
25.04.2025 18:16 Відповісти
То кацапська ************ зуміла освоїти гугл перекладач...
показати весь коментар
25.04.2025 18:35 Відповісти
-- Это не ваше имущество!

-- А чье же?

-- Не ваше.

-- А чье же?

-- Не ваше, не ваше.

-- А чье же, чье?

-- Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

-- А чье же это имущество? -- возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.

Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

-- Это национализированное имущество.

-- Национализированное?

-- Да-с, да-с, национализированное.
показати весь коментар
25.04.2025 18:16 Відповісти
Великі гроші - великі проблеми.Порадіймо,що ми не олігархи,що нам не треба записувати щось на тещу,щось на сина,щось на сестру і переживати що вони то все просруть.Що не треба розводитись з жінкою,ходити в туалет з охоронцем і не мати безліч іншого супутнього гєморою...В хаті має бути стратегічний запас так тисяч з тридцять зелених і тактичний запас так тисяч з п"ятдесят гриваків.І все!І відповідаєш лише за себе,за сім"ю,у якій злагода і мир."Пам"ятаймо лишень,домовина не має кишень" - співається у відомій пісні...
показати весь коментар
25.04.2025 18:21 Відповісти
Он, як зашумувало московське лайно по мережі!! За Порошенка тема!
Так воно шумувало, і в 2019 році, по тєлєкам з говноборотьком!!
Он як смердить, московським, зеленим лайном!
показати весь коментар
25.04.2025 18:32 Відповісти
Найчесніший президент України! Все у в людям в очі, чого як вище сказано не скажеш про представників псевдоеліти України що при владі
показати весь коментар
25.04.2025 18:33 Відповісти
Тупий блазень розуміє, що на фоні справжньго президента і патріота Порошенка він виглядае всього лиш як купка ЗЕленого лайна і просто як висер Бені КАЛомойського.
показати весь коментар
25.04.2025 18:35 Відповісти
а з якого приводу істерика у місцевих аборигенів?
показати весь коментар
25.04.2025 18:37 Відповісти
Проходьте, проходьте по одному...
показати весь коментар
25.04.2025 19:04 Відповісти
Так чому ж твій зеблазень так боїться Пороха?
показати весь коментар
25.04.2025 18:46 Відповісти
З Вами у Зеленського ще будуть шанси...
показати весь коментар
25.04.2025 19:06 Відповісти
ГОЛОС ЗАРАХОВАНО.
показати весь коментар
25.04.2025 19:21 Відповісти
вважаю верхом цинізму прикривати свої фінансові та майнові оборудки "допомогою ЗСУ"! та втім, що чекати від людини, яка "прославилася" у 2014 році розпихуванням грошей за офшорами(!) перебуваючи на вищій державній посаді!
показати весь коментар
25.04.2025 18:44 Відповісти
Скільки коштів Порошенка знайшли в офшорах?
Назви цифру.
показати весь коментар
25.04.2025 18:53 Відповісти
3 000$ І сплачені 80$ чайових. Це страшний злочин в порівнянні з Зеленським в якого весь бізнес в офшорах і 0 сплачених податків в Україні до 2019р.
показати весь коментар
25.04.2025 18:57 Відповісти
рекомендую - https://www.bbc.com/ukrainian/features-41885407
показати весь коментар
25.04.2025 18:58 Відповісти
насолоджуйтесь - https://www.radiosvoboda.org/a/27660813.html
показати весь коментар
25.04.2025 19:04 Відповісти
можете і цим поласувати - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/5/7160790/

показати весь коментар
25.04.2025 19:14 Відповісти
шановно громада, єдине шо втішає , це те шо кожна собака яка скавчить на захисть зеленської 🤡 шобли , ще при своєму житт'і отримає Божу кару ...за зраду совісті, та за горе ,яке вони несуть Україні !!! Амінь !!!
показати весь коментар
25.04.2025 18:57 Відповісти
Петро та його команда ,наші Люди !!!❤️💙💛
показати весь коментар
25.04.2025 18:58 Відповісти
Чому зеленський виродок не донатить на ЗСУ? Бо він - ворог. Чому нападає на тих, хто донатить на ЗСУ? Тому що він - ворог
показати весь коментар
25.04.2025 19:01 Відповісти
так пеця не донатит а отдает пол грамма с украденой тонны
показати весь коментар
25.04.2025 19:29 Відповісти
Колись і з гундосим таке буде. Вже можна подавати цівільні позови проти нього тим, хто втратив майно, рідних.
показати весь коментар
25.04.2025 19:14 Відповісти
Интересно кому достались картины Пояркова или это дешевая мазня уже давно сгорела в каминах семейного палаца?
показати весь коментар
25.04.2025 19:14 Відповісти
Пока петя был у руля. бандитская госсистема служила ему, как верный пес. Гнобила всех, кто не угоден был пете. Саакашвилли тому яркий пример. Але, когда пришел новый хозяин, система стал лизать сапоги новому боссу. Про независимые и честные суды, в Украине может мечтать человек, который в этих судах ни разу не был. Символично, что система, в построении которой петя сыграл НЕМАЛУЮ роль, теперь пытается его грабануть.
показати весь коментар
25.04.2025 19:23 Відповісти
Розповісте про бандитське служіння госсистеми Порошенкові, з прикадами, будь ласка.
показати весь коментар
25.04.2025 19:32 Відповісти
У 2022 Зеленський теж воював з Порошенком.
показати весь коментар
25.04.2025 19:29 Відповісти
 
 