Раздел имущества – тактика защиты семьи Порошенко от попыток власти заблокировать помощь ВСУ, – пресс-служба "ЕС"
Новости об "иске жены против Порошенко" и "возможном разводе", которые гонят провластные каналы - это продолжение попыток политической борьбы президента Зеленского против его предшественника и попыток его дискредитации.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"То, что на этот раз информационная атака направлена на семью, не может слишком удивлять. Петру и Марине Порошенко известно, что за их перемещениями и разговорами постоянно следят, прослушивают и докладывают в Офис президента. Поэтому этот иск не является и не был секретом, а Зеленский в курсе, что в семье Порошенко на самом деле нет и не было конфликтов.
В самые тяжелые дни в феврале-марте 2022 года Марину Порошенко все видели рядом с ее мужем в полуокруженном Киеве - что, как известно, можно сказать не обо всех семьях из круга политической элиты Украины",- говорится в комментарии.
В пресс-службе "ЕС" отмечают, что иск о разделе имущества - общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность:
"Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда. Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе".
"Петр и Марина Порошенко просят передать всем, кого это интересует: их брак остается крепким и наполненным любовью, взаимоподдержкой и уважением уже 40 лет, чего они желают и супругам Зеленским", - добавили в пресс-службе.
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Поки тягнеться суд - захищено ВСЕ МАЙНО!
А, як що ОБИДВІ сторони у змові - суд може тягнутися ДУЖЕ ДОВГО!....
А потім, вони просто "відмовляться від позову, від розділу".
"Шах і мат".
2. Хто проти Порошенка - той проти України.
3. Коли Марина Порошенко була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві, це зовсім не те саме, що Олена Зеленська була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві.
4. Якщо Зеленський злодій, то значить Порошенко злодієм бути не може. Одночасно двох злодійкуватих політиків з протилежних таборів в Україні ще не було.
-- А чье же?
-- Не ваше.
-- А чье же?
-- Не ваше, не ваше.
-- А чье же, чье?
-- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
-- А чье же это имущество? -- возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.
Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:
-- Это национализированное имущество.
-- Национализированное?
-- Да-с, да-с, национализированное.