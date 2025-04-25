Раздел имущества – тактика защиты семьи Порошенко от попыток власти заблокировать помощь ВСУ, – пресс-служба "ЕС"

Новости об "иске жены против Порошенко" и "возможном разводе", которые гонят провластные каналы - это продолжение попыток политической борьбы президента Зеленского против его предшественника и попыток его дискредитации.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что на этот раз информационная атака направлена на семью, не может слишком удивлять. Петру и Марине Порошенко известно, что за их перемещениями и разговорами постоянно следят, прослушивают и докладывают в Офис президента. Поэтому этот иск не является и не был секретом, а Зеленский в курсе, что в семье Порошенко на самом деле нет и не было конфликтов.

В самые тяжелые дни в феврале-марте 2022 года Марину Порошенко все видели рядом с ее мужем в полуокруженном Киеве - что, как известно, можно сказать не обо всех семьях из круга политической элиты Украины",- говорится в комментарии.

В пресс-службе "ЕС" отмечают, что иск о разделе имущества - общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность:

"Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда. Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко оспаривает санкции СНБО в Верховном Суде: Они введены без каких-либо правовых оснований

"Петр и Марина Порошенко просят передать всем, кого это интересует: их брак остается крепким и наполненным любовью, взаимоподдержкой и уважением уже 40 лет, чего они желают и супругам Зеленским", - добавили в пресс-службе.