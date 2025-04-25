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Новости Санкции против Порошенко ОП блокирует деятельность Порошенко
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Раздел имущества – тактика защиты семьи Порошенко от попыток власти заблокировать помощь ВСУ, – пресс-служба "ЕС"

Марина и Петр Порошенко

Новости об "иске жены против Порошенко" и "возможном разводе", которые гонят провластные каналы - это продолжение попыток политической борьбы президента Зеленского против его предшественника и попыток его дискредитации.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы партии "Европейская Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"То, что на этот раз информационная атака направлена на семью, не может слишком удивлять. Петру и Марине Порошенко известно, что за их перемещениями и разговорами постоянно следят, прослушивают и докладывают в Офис президента. Поэтому этот иск не является и не был секретом, а Зеленский в курсе, что в семье Порошенко на самом деле нет и не было конфликтов.

В самые тяжелые дни в феврале-марте 2022 года Марину Порошенко все видели рядом с ее мужем в полуокруженном Киеве - что, как известно, можно сказать не обо всех семьях из круга политической элиты Украины",- говорится в комментарии.

В пресс-службе "ЕС" отмечают, что иск о разделе имущества - общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность:

"Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда. Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе".

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"Петр и Марина Порошенко просят передать всем, кого это интересует: их брак остается крепким и наполненным любовью, взаимоподдержкой и уважением уже 40 лет, чего они желают и супругам Зеленским", - добавили в пресс-службе.

Автор: 

Порошенко Петр (19602) Порошенко Марина (99)


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******** ГОЛОС!
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25.04.2025 18:03 Ответить
Кому ви це пояснююте - "юристам" з криворізьким дипломом?!
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25.04.2025 18:04 Ответить
ахахах, половину майна рятують від конфіскації, очевидно, що смаженим запахло. До такої "тактики" вдаються усі корупціонери,коли їх ловлять.
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25.04.2025 18:05 Ответить
Перший прихільник кацапів вже є.
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25.04.2025 18:06 Ответить
зелена наволоч дуже сильно боїться Гетьмана Порошенка і тому запускає ботів від подляка на цн.
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25.04.2025 18:16 Ответить
Помилка - ти тупий(а).
Поки тягнеться суд - захищено ВСЕ МАЙНО!
А, як що ОБИДВІ сторони у змові - суд може тягнутися ДУЖЕ ДОВГО!....
А потім, вони просто "відмовляться від позову, від розділу".
"Шах і мат".
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25.04.2025 18:12 Ответить
конфіскують і віддадуть усе на ЗСУ. Шкода?
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25.04.2025 18:06 Ответить
ну не все. Бо переважна більшість переписана на учасника АТО в Лондоні уже давно. Цензор! Фас! Відпрацьовуй пєтіні грошики
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25.04.2025 18:08 Ответить
хто віддасть на ЗСУ? Ти шо ,попаяна?
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25.04.2025 18:08 Ответить
Таке вже було після 1917... кацапи ні разу не паляться.
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25.04.2025 18:08 Ответить
1. Це все політичні переслідування.
2. Хто проти Порошенка - той проти України.
3. Коли Марина Порошенко була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві, це зовсім не те саме, що Олена Зеленська була поруч з чоловіком в напівоточеному Києві.
4. Якщо Зеленський злодій, то значить Порошенко злодієм бути не може. Одночасно двох злодійкуватих політиків з протилежних таборів в Україні ще не було.
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25.04.2025 18:14 Ответить
Цікава кличка у собачки «Руслана», і гавка по нашому
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25.04.2025 18:16 Ответить
-- Это не ваше имущество!

-- А чье же?

-- Не ваше.

-- А чье же?

-- Не ваше, не ваше.

-- А чье же, чье?

-- Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

-- А чье же это имущество? -- возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.

Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

-- Это национализированное имущество.

-- Национализированное?

-- Да-с, да-с, национализированное.
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25.04.2025 18:16 Ответить
 
 