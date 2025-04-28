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Новини Витрати на оборону
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Військові витрати у світі досягли рекордних 2,7 трильйона доларів, - SIPRI

Витрати на оборону рекордно зросли

Світові військові витрати у 2024 році досягли 2,7 трильйона доларів, що на 9,4% більше в порівняно з 2023 роком. Це найбільше річне зростання з кінця холодної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Відмічається, що витрати на оборону зросли у всіх регіонах світу - понад 100 країн світу. Уряди більшості країн орієнтуються на військові потреби, часто за рахунок інших статей бюджету, що може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для суспільств у майбутньому.

Серед п'яти найбільших військових витратників – США, Китай, Росія, Німеччина та Індія. Цi країни разом становлять 60% від світового обсягу витрат, досягнувши 1,635 трильйона доларів.

Європа, зокрема Росія, стала головним фактором зростання витрат, збільшивши військові витрати на 17% до 693 мільярдів доларів. Витрати на оборону Росії зросли на 38%, досягнувши 149 мільярдів доларів, що вдвічі більше порівняно з 2015 роком. Україна також збільшила витрати на 2,9%, досягнувши 64,7 мільярда доларів.

Військові витрати на Близькому Сході досягли 243 мільярдів доларів, зокрема військові витрати Ізраїлю зросли на 65%, досягнувши 46,5 мільярдів доларів. Китай збільшив свої військові витрати на 7% до 314 мільярдів доларів, продовжуючи модернізацію своєї армії та ядерного арсеналу.

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Усі країни-члени НАТО збільшили свої військові витрати в 2024 році, і 18 з 32 членів витратили не менше 2% від свого ВВП на оборону.

Нагадаємо,  за даними SIPRI, Україна у 2020-2025 роках збільшила імпорт основних видів озброєнь майже у 100 разів порівняно з 2015-19 роками.

Автор: 

оборона (4784) Україна (5901) SIPRI (6)


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Впереди большая война,руки чешутся у многих,в первую очередь у краснопузых маоистов,предотвратить войну может только гонка вооружений.
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28.04.2025 07:58 Відповісти
Хм. Цікаво чого це.
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28.04.2025 08:05 Відповісти
То ли еще будет... вiйна ядерних держав вже розпочалася: Срасiя- Украiна, Пакистан(Китай)- Iндiя(США), Китай(нараись) - Тайвань, Фiлiпiни(США).
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28.04.2025 08:09 Відповісти
Іе щк не рекордні витрати - то дрібні сльози.
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28.04.2025 08:10 Відповісти
от же ідіоти: "просто надо перестать стрелять" ... "какая разница, как называется улица, лишь бы она была заасфальтирована и освещена"
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28.04.2025 08:38 Відповісти
Який дурень ставить расію до Европи🥴
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28.04.2025 09:25 Відповісти
бо жлоби хочуть одночасно і купувати в росії нафту і не мати війни з росією а так не буває.
росія орда.
орда як тільки отримує гроші то закуповує коней, всаджує ординців у сідло і посилає руйнувати цивілізацію.
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28.04.2025 09:47 Відповісти
 
 