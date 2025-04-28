Военные расходы в мире достигли рекордных 2,7 триллиона долларов, - SIPRI

Мировые военные расходы в 2024 году достигли 2,7 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом. Это самый большой годовой рост с конца холодной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что расходы на оборону выросли во всех регионах мира - более 100 стран мира. Правительства большинства стран ориентируются на военные нужды, часто за счет других статей бюджета, что может иметь серьезные экономические и социальные последствия для обществ в будущем.

Среди пяти крупнейших военных расходников - США, Китай, Россия, Германия и Индия. Эти страны вместе составляют 60% от мирового объема расходов, достигнув 1,635 триллиона долларов.

Европа, в частности Россия, стала главным фактором роста расходов, увеличив военные расходы на 17% до 693 миллиардов долларов. Расходы на оборону России выросли на 38%, достигнув 149 миллиардов долларов, что вдвое больше по сравнению с 2015 годом. Украина также увеличила расходы на 2,9%, достигнув 64,7 миллиарда долларов.

Военные расходы на Ближнем Востоке достигли 243 миллиардов долларов, в частности военные расходы Израиля выросли на 65%, достигнув 46,5 миллиардов долларов. Китай увеличил свои военные расходы на 7% до 314 миллиардов долларов, продолжая модернизацию своей армии и ядерного арсенала.

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Все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году, и 18 из 32 членов потратили не менее 2% от своего ВВП на оборону.

Напомним, по данным SIPRI, Украина в 2020-2025 годах увеличила импорт основных видов вооружений почти в 100 раз по сравнению с 2015-19 годами.