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Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее других стран, - SIPRI

Ядерна зброя Китаю

За 2023 год Китай увеличил ядерный арсенал с 410 до 500 боеголовок. И продолжит увеличивать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны", - констатирует старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

В зависимости от того, как Пекин решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у него может появиться не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем у России или США, хотя ожидается, что его запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньшими, чем у любой из этих двух стран, считают в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.

Напомним, девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В прошлом году они потратили на свои арсеналы в целом 91,4 миллиарда долларов.

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Автор: 

Китай (2991) ядерное оружие (1337) SIPRI (5)


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Топ комментарии
+6
Мєлочі. Україна віддала 2 тисячі термоядерних боєголовок.
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17.06.2024 12:13
+3
І одну зірку смерті. Трохи недобудовану...
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17.06.2024 12:22
+2
"Бахнуті" на голову країни "бахнуті" на голову люди, сподіваються, що зможуть жити на територіях завойованих за допомогою ядерної зброї.
Ню-Ню.
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17.06.2024 12:17
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Мєлочі. Україна віддала 2 тисячі термоядерних боєголовок.
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17.06.2024 12:13 Ответить
І одну зірку смерті. Трохи недобудовану...
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17.06.2024 12:22 Ответить
Погугли. Це відкрита інформація,
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17.06.2024 12:36 Ответить
В інтернеті навіть забагато відкритої інформації.
І ще, я не згоден з терміном "віддала". Правильно буде "продала за паливо для АЕС і газові борги". Але адепти секти свідків українськох ядерної зброї чомусь про це завжди забувають.
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17.06.2024 14:14 Ответить
а ще янучара віддав цеберку урану, з харківської лабораторії, щоб його полюбили америкоси
Правда це йому не допомогло.
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17.06.2024 13:08 Ответить
"Бахнуті" на голову країни "бахнуті" на голову люди, сподіваються, що зможуть жити на територіях завойованих за допомогою ядерної зброї.
Ню-Ню.
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17.06.2024 12:17 Ответить
Ядерна зброя- це інструмент стримування а не засіб для завоювання земель. Поки Україна не відновить ядерний потенціал поки й не буде гарантії безпеки, а не угоди з іншими країнами чи вступ до НАТО.
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17.06.2024 12:55 Ответить
по тєліку сказали?
Рашці, пофуй, стримування чи ні, .уйло буде подихати застосує ЯЗ, щоб всім погано було.
Сумніваєтесь?
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17.06.2024 13:11 Ответить
В Хіросімі і Нагасакі зараз люди нормально живуть. При тому, що в хіросімській бомбі шось біля 4\5 урану не взірвалося а розлетілося навкруги.
Там тільки з самого початку погано буде, а років через десять ніхто і не памʼятатиме, шо хтось когось бомбив.
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17.06.2024 14:18 Ответить
В ******** боєзарядах використовують плутоній - а він більш токсичний в плані радіації.
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17.06.2024 14:22 Ответить
В ******** боєзарядах він спрацьовується може не повністю, але значно ближче до того. Там стільки всього наворотили з тих пір. В Солоніна є дуже цікавий цикл про це.
Якшо не брати ситуацію, коли всі пульнуть по всім всіма зарядами які є, а брати ситуацію, коли скинуть одну бомбу кудись, то там радіації дуже швидко не буде. Я пари по ГО проспав від початку до кінця, тому не памʼятаю, але в інеті можна нарити графіки падіння рівня радіації і коли можна вилазити зі сховища.
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17.06.2024 14:29 Ответить
і чернобильці "нормально" живіть, навіть ті що померли, так
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17.06.2024 14:31 Ответить
Ви зовсім не розбираєтеся в питанні і пишете муйню. Не треба так робити. В Чорнобилі в 4му енергоблоці було 11 тон ядерного палива, які просто розкидало по землі. І люди його лопатами знрібали. В бомбі того плутонія декілька кг, які ще й в процесі взриву розкладаються на значно менш радіоакивні ізотопи.
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17.06.2024 14:37 Ответить
ви теж пишете муйню, бо буде не одна і не дві бомби чи ракети, а розгрібати буде пів Планети
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17.06.2024 14:46 Ответить
Ви продовжуєте виставляти з себе дурня? Ну добре. Візьміть калькулятор і підрахуй те, скільки треба скинути в одне місце бімб, щоб нерозірвавшийся залишок хочаб наблизився до десятої частини того, що вилетіло з 4 блоку. Там дірка мабудь до магми достане.
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17.06.2024 14:51 Ответить
" колькуляторщик",спілкуйтесь - мойньою та дурнями зі своєю ріднею
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17.06.2024 20:46 Ответить
І що це дасть?Ядерна зброя могутня до тих пір,поки її не застосуєш.А після,вона вже просто засіб знищення планети
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17.06.2024 12:20 Ответить
Так саме так вона і працює. Ніхто з адекватних людей не хоче знищення планети. Але найдеться якесь неадекватне яке буде на цьому грати, по типу - робіть що я скажу, а бо - знищення планети.
Я думаю, якби у рахи не було ЯЗ - бравурне нато вже б бомбило їх вдоль і поперек.
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17.06.2024 13:04 Ответить
Може,але це не факт
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17.06.2024 15:00 Ответить
Для особливо боязких - астероїд шо добив динозаврів мав потужність бабаху у мільони разів більшу ніж всі ядренні бімби які були виготовленні Людьми Ті Шо Нерозумні Нерозумні з 1944 року , Земля як існувала після удару того астероїда так і існує дотеперка ( тіко вона після того згорнулася в куля - а до того була пласкою як тарілка - а це вже жарт ).
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17.06.2024 14:20 Ответить
В мільйони навряд чи,в тисячі,може.Але,там не було радіації
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17.06.2024 22:19 Ответить
Шодо потужності то помилилися ми двоє - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
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17.06.2024 23:34 Ответить
Пока нам все ети уроды расказывают что оружие приводит к ескалации, и нужно все решать за столом перегаворав, сами они вооружаются до зубов.
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17.06.2024 12:23 Ответить
 
 