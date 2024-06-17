Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее других стран, - SIPRI

За 2023 год Китай увеличил ядерный арсенал с 410 до 500 боеголовок. И продолжит увеличивать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны", - констатирует старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

В зависимости от того, как Пекин решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у него может появиться не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем у России или США, хотя ожидается, что его запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньшими, чем у любой из этих двух стран, считают в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.

Напомним, девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В прошлом году они потратили на свои арсеналы в целом 91,4 миллиарда долларов.

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