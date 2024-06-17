Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее других стран, - SIPRI
За 2023 год Китай увеличил ядерный арсенал с 410 до 500 боеголовок. И продолжит увеличивать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны", - констатирует старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.
В зависимости от того, как Пекин решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у него может появиться не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем у России или США, хотя ожидается, что его запасы ядерных боеголовок все равно останутся гораздо меньшими, чем у любой из этих двух стран, считают в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира.
Напомним, девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В прошлом году они потратили на свои арсеналы в целом 91,4 миллиарда долларов.
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І ще, я не згоден з терміном "віддала". Правильно буде "продала за паливо для АЕС і газові борги". Але адепти секти свідків українськох ядерної зброї чомусь про це завжди забувають.
Правда це йому не допомогло.
Ню-Ню.
Рашці, пофуй, стримування чи ні, .уйло буде подихати застосує ЯЗ, щоб всім погано було.
Сумніваєтесь?
Там тільки з самого початку погано буде, а років через десять ніхто і не памʼятатиме, шо хтось когось бомбив.
Якшо не брати ситуацію, коли всі пульнуть по всім всіма зарядами які є, а брати ситуацію, коли скинуть одну бомбу кудись, то там радіації дуже швидко не буде. Я пари по ГО проспав від початку до кінця, тому не памʼятаю, але в інеті можна нарити графіки падіння рівня радіації і коли можна вилазити зі сховища.
Я думаю, якби у рахи не було ЯЗ - бравурне нато вже б бомбило їх вдоль і поперек.