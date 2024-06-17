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В 2023 году ядерные страны потратили $91,4 млрд на модернизацию своего арсенала, больше всего - США, - ICAN

Скільки ядерні держави витрачають на модернізацію свого ядерного арсеналу?

Девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В прошлом году они потратили на свои арсеналы в целом 91,4 миллиарда долларов.

Об этом заявила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AP.

Цифры показывают увеличение глобальных расходов на ядерное оружие на $10,7 млрд в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем на США приходится 80% этого увеличения.

Лидер - Соединенные Штаты

Доля США в общих расходах - $51,5 млрд, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

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"За последние пять лет наблюдается заметная тенденция к росту количества средств, выделяемых на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия", - заявила координатор по вопросам политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре.

По ее словам, следующим по объему расходов является Китай - $11,8 млрд, а Россия занимает третье место с $8,3 млрд.

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности, и почти все они принадлежат России или США. В то же время, в отчете говорится о том, что Китай, как полагают, также впервые привел некоторые боеголовки в состояние высокой боевой готовности.

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Ядерные запасы РФ и США

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90 процентами всего ядерного оружия. Размер их военных запасов, похоже, оставался относительно стабильным в 2023 году, хотя, по оценкам Стокгольмского института исследования, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года.

"Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую важную роль в международных отношениях со времен холодной войны", - добавил директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения Вилфред Ван.

Отметим, что по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.

G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия.

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Автор: 

США (26860) ядерное оружие (1337) ядерная безопасность (495)


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Топ комментарии
+1
Виявляється, що не тільки ***** може про ядерку розповідати.
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17.06.2024 10:10
+1
А до піаністів не крали? Ха-ха.
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17.06.2024 10:32
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В рашке тоже, но слямзили
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17.06.2024 10:00 Ответить
В параші булоб в 2 рази менше, якби США не примусили лідора кучмо віддати 2000 термоядерних боєголовок кацапським кондонам.
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17.06.2024 10:09 Ответить
Говорять,що Зе сказали, якщо не поверне Богдана на голову ОПУ і Залужного з генералами - у НАТО НЕ ПРИЙМУТЬ.
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17.06.2024 10:04 Ответить
В НАТО приймають демократичні країни, а не усіляке лайно, яке краде обома руками. Навіщо їм такий "партнер" який буде все розкрадати. Прийняли б вчора, якби лайно усіляке не допускали до корита. Литва і Латвія якось впорались, а Україна - ні.
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17.06.2024 10:18 Ответить
А до піаністів не крали? Ха-ха.
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17.06.2024 10:32 Ответить
Крали але не так нагло і відкрито і не в таких кількостях .
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17.06.2024 11:59 Ответить
Що ти мелеш?
Погано знаєш західний капіталізм - де на першому місті - молоді, енергійні так креативні.
Залужний признаний ВЛК непридатним до служби - таке буває.
Для чого НАТО впрягатися за діда Залужного?
І НАТО абсолютно пох. хто головком в Україні
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17.06.2024 12:04 Ответить
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19.06.2024 14:13 Ответить
ну тобі у Словачині видніше кого НАТО бачить головкомом
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19.06.2024 14:17 Ответить
Виявляється, що не тільки ***** може про ядерку розповідати.
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17.06.2024 10:10 Ответить
Тільки цей "аналіз" не враховує собівартості - порівняйте скільки грошей отримує людина, яка обслуговує ядерку в рф та скільки в США. А також собівартість збагачення урану в США та рф. Тому тут під питанням хто більше витратив.
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17.06.2024 10:20 Ответить
память людей як у гуппі - 3 секунди
Буджет оборони США - 886,3 миллиардов долларов
Бюджен нападу росії - ~100 миллиардов долларов
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17.06.2024 12:07 Ответить
поверніть україні, дозвіл на ядерну зброю!
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17.06.2024 10:40 Ответить
 
 