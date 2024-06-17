В 2023 году ядерные страны потратили $91,4 млрд на модернизацию своего арсенала, больше всего - США, - ICAN

Девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В прошлом году они потратили на свои арсеналы в целом 91,4 миллиарда долларов.

Об этом заявила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AP.

Цифры показывают увеличение глобальных расходов на ядерное оружие на $10,7 млрд в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем на США приходится 80% этого увеличения.

Лидер - Соединенные Штаты

Доля США в общих расходах - $51,5 млрд, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

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"За последние пять лет наблюдается заметная тенденция к росту количества средств, выделяемых на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия", - заявила координатор по вопросам политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре.

По ее словам, следующим по объему расходов является Китай - $11,8 млрд, а Россия занимает третье место с $8,3 млрд.

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности, и почти все они принадлежат России или США. В то же время, в отчете говорится о том, что Китай, как полагают, также впервые привел некоторые боеголовки в состояние высокой боевой готовности.

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Ядерные запасы РФ и США

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90 процентами всего ядерного оружия. Размер их военных запасов, похоже, оставался относительно стабильным в 2023 году, хотя, по оценкам Стокгольмского института исследования, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года.

"Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую важную роль в международных отношениях со времен холодной войны", - добавил директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения Вилфред Ван.

Отметим, что по информации главы МИД Польши Радослава Сикорского, РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок.

G7 предостерегла Россию от использования ядерного оружия.

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