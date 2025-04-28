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Новини Російська дезінформація проти України
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Кремль готує проти України дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію переговорів, - ЦПД

Дезінформація РФ про Україну

Центр протидії дезінформації прогнозує найближчим часом активізацію зусиль пропагандистів Кремля, спрямованих на дискредитацію переговорного процесу щодо повного припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПД.

Як зазначається, головні зусилля пропагандистської машини РФ будуть зосереджені на просуванні тези про нібито "недоговороспроможність України".

Також очікується поширення дезінформації про "несамостійність України". Нібито європейські держави хочуть війни з Росією, тому змушують Україну воювати далі, зриваючи переговори.

Окрім того, не виключені численні російські інформаційні кампанії, в яких українських військових звинувачуватимуть у злочинах, які вони не робили, з метою спотворення реальності і створення образу недоговороздатності України.

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"Крім того, прогнозується посилення дезінформаційних операцій ворога, пов’язаних із річницею трагедії в Одесі та святкуванням в РФ 80-річчя перемоги. Імовірною є активізація зусиль пропаганди РФ для дестабілізації ситуації в Польщі у звʼязку з президентськими виборами 18 травня та подальші спроби спровокувати розкол у Молдові", - наголошують у ЦПД.

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Топ коментарі
+3
Це означає, що Зелений Гетьман не отримав гарантій збереження влади і буде бикувати
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28.04.2025 11:54
+2
Сколько премии из бюджета выписали за этот пустой текст?
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28.04.2025 11:57
+1
Трампон із дискредитацією вже сам впорався.
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28.04.2025 11:57
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І якийсь дурак крім рижого в щирість намірів переговорів з обох сторін?
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28.04.2025 11:53 Відповісти
Хто ще не зрозумів, що не буде ніяких переговорів- ласкаво просимо в реальність!
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28.04.2025 11:53 Відповісти
Це означає, що Зелений Гетьман не отримав гарантій збереження влади і буде бикувати
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28.04.2025 11:54 Відповісти
Так то вже не нова пісня, британці зірвали перемовини, бо створили Бучу в 2022 році, минулого року британці допомогли організувати Курську операцію. Напевно ще щось було, я пропустив...

А по факту цпд нас готує до того, що наша влада буде домовлятися до чогось нас неприємного.

Погана і хороша новина в тому, що результатів не буде
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28.04.2025 11:55 Відповісти
Трампон із дискредитацією вже сам впорався.
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28.04.2025 11:57 Відповісти
о нарешті почули патужну відповідь ві лідор🤣
там де потрібно говорити, воно мовчить як о…сране, там де потрібно промовчати -марозить🥶
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28.04.2025 11:57 Відповісти
Сколько премии из бюджета выписали за этот пустой текст?
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28.04.2025 11:57 Відповісти
Треба вдарити по хремлю , щоб заткнувся
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28.04.2025 11:59 Відповісти
"ватиканську 3,14здюліну від "трамбона" "зепоцріоти" перекидають на рашистів.???
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28.04.2025 12:00 Відповісти
цпд дуже потужна організація при президентові, за наші бюджетні гроші.
от звідки вони дістали таку секретну, закриту від всіх інформацію?
лапті ніколи нікого не обманювали.
кацапи завжди чесні та нікого не **********!
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28.04.2025 12:01 Відповісти
 
 