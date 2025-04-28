Кремль готує проти України дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію переговорів, - ЦПД

Центр протидії дезінформації прогнозує найближчим часом активізацію зусиль пропагандистів Кремля, спрямованих на дискредитацію переговорного процесу щодо повного припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПД.

Як зазначається, головні зусилля пропагандистської машини РФ будуть зосереджені на просуванні тези про нібито "недоговороспроможність України".

Також очікується поширення дезінформації про "несамостійність України". Нібито європейські держави хочуть війни з Росією, тому змушують Україну воювати далі, зриваючи переговори.

Окрім того, не виключені численні російські інформаційні кампанії, в яких українських військових звинувачуватимуть у злочинах, які вони не робили, з метою спотворення реальності і створення образу недоговороздатності України.

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"Крім того, прогнозується посилення дезінформаційних операцій ворога, пов’язаних із річницею трагедії в Одесі та святкуванням в РФ 80-річчя перемоги. Імовірною є активізація зусиль пропаганди РФ для дестабілізації ситуації в Польщі у звʼязку з президентськими виборами 18 травня та подальші спроби спровокувати розкол у Молдові", - наголошують у ЦПД.