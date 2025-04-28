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Новости Российская дезинформация против Украины
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Кремль готовит против Украины дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию переговоров, - ЦПД

Дезинформация РФ об Украине

Центр противодействия дезинформации прогнозирует в ближайшее время активизацию усилий пропагандистов Кремля, направленных на дискредитацию переговорного процесса по полному прекращению огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПД.

Как отмечается, главные усилия пропагандистской машины РФ будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины".

Также ожидается распространение дезинформации о "несамостоятельности Украины". Якобы европейские государства хотят войны с Россией, поэтому заставляют Украину воевать дальше, срывая переговоры.

Кроме того, не исключены многочисленные российские информационные кампании, в которых украинских военных будут обвинять в преступлениях, которые они не совершали, с целью искажения реальности и создания образа недоговороспособности Украины.

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"Кроме того, прогнозируется усиление дезинформационных операций врага, связанных с годовщиной трагедии в Одессе и празднованием в РФ 80-летия победы. Вероятна активизация усилий пропаганды РФ для дестабилизации ситуации в Польше в связи с президентскими выборами 18 мая и дальнейшие попытки спровоцировать раскол в Молдове", - отмечают в ЦПИ.

Автор: 

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Топ комментарии
+8
Це означає, що Зелений Гетьман не отримав гарантій збереження влади і буде бикувати
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28.04.2025 11:54
+5
Сколько премии из бюджета выписали за этот пустой текст?
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28.04.2025 11:57
+2
"ватиканську 3,14здюліну від "трамбона" "зепоцріоти" перекидають на рашистів.???
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28.04.2025 12:00
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І якийсь дурак крім рижого в щирість намірів переговорів з обох сторін?
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28.04.2025 11:53 Ответить
Хто ще не зрозумів, що не буде ніяких переговорів- ласкаво просимо в реальність!
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28.04.2025 11:53 Ответить
Це означає, що Зелений Гетьман не отримав гарантій збереження влади і буде бикувати
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28.04.2025 11:54 Ответить
Так то вже не нова пісня, британці зірвали перемовини, бо створили Бучу в 2022 році, минулого року британці допомогли організувати Курську операцію. Напевно ще щось було, я пропустив...

А по факту цпд нас готує до того, що наша влада буде домовлятися до чогось нас неприємного.

Погана і хороша новина в тому, що результатів не буде
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28.04.2025 11:55 Ответить
Трампон із дискредитацією вже сам впорався.
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28.04.2025 11:57 Ответить
о нарешті почули патужну відповідь ві лідор🤣
там де потрібно говорити, воно мовчить як о…сране, там де потрібно промовчати -марозить🥶
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28.04.2025 11:57 Ответить
Сколько премии из бюджета выписали за этот пустой текст?
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28.04.2025 11:57 Ответить
Треба вдарити по хремлю , щоб заткнувся
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28.04.2025 11:59 Ответить
"ватиканську 3,14здюліну від "трамбона" "зепоцріоти" перекидають на рашистів.???
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28.04.2025 12:00 Ответить
цпд дуже потужна організація при президентові, за наші бюджетні гроші.
от звідки вони дістали таку секретну, закриту від всіх інформацію?
лапті ніколи нікого не обманювали.
кацапи завжди чесні та нікого не **********!
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28.04.2025 12:01 Ответить
дії спрямовані на те, що корисні ідіоти підхоплять та будуть смердіти по всіх каналах. Власне цим засраха і займається крайні 11 років.
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28.04.2025 12:45 Ответить
Дивно. Покищо цим активно займався сам ЗЄ та його ТГ-канали.

Чесно кажучи ЦПД давно треба переназвати на центр дезинформації. Не перший раз вже вивалюють або відверту фігню, або відверту брехню.
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28.04.2025 13:04 Ответить
Тю, і шо тут нового?
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28.04.2025 13:18 Ответить
 
 