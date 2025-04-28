Кремль готовит против Украины дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию переговоров, - ЦПД

Центр противодействия дезинформации прогнозирует в ближайшее время активизацию усилий пропагандистов Кремля, направленных на дискредитацию переговорного процесса по полному прекращению огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПД.

Как отмечается, главные усилия пропагандистской машины РФ будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины".

Также ожидается распространение дезинформации о "несамостоятельности Украины". Якобы европейские государства хотят войны с Россией, поэтому заставляют Украину воевать дальше, срывая переговоры.

Кроме того, не исключены многочисленные российские информационные кампании, в которых украинских военных будут обвинять в преступлениях, которые они не совершали, с целью искажения реальности и создания образа недоговороспособности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявляют о захвате Басовки на Сумщине: в ГПСУ это опровергли. КАРТА

"Кроме того, прогнозируется усиление дезинформационных операций врага, связанных с годовщиной трагедии в Одессе и празднованием в РФ 80-летия победы. Вероятна активизация усилий пропаганды РФ для дестабилизации ситуации в Польше в связи с президентскими выборами 18 мая и дальнейшие попытки спровоцировать раскол в Молдове", - отмечают в ЦПИ.