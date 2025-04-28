Кремль готовит против Украины дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию переговоров, - ЦПД
Центр противодействия дезинформации прогнозирует в ближайшее время активизацию усилий пропагандистов Кремля, направленных на дискредитацию переговорного процесса по полному прекращению огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПД.
Как отмечается, главные усилия пропагандистской машины РФ будут сосредоточены на продвижении тезиса о якобы "недоговороспособности Украины".
Также ожидается распространение дезинформации о "несамостоятельности Украины". Якобы европейские государства хотят войны с Россией, поэтому заставляют Украину воевать дальше, срывая переговоры.
Кроме того, не исключены многочисленные российские информационные кампании, в которых украинских военных будут обвинять в преступлениях, которые они не совершали, с целью искажения реальности и создания образа недоговороспособности Украины.
"Кроме того, прогнозируется усиление дезинформационных операций врага, связанных с годовщиной трагедии в Одессе и празднованием в РФ 80-летия победы. Вероятна активизация усилий пропаганды РФ для дестабилизации ситуации в Польше в связи с президентскими выборами 18 мая и дальнейшие попытки спровоцировать раскол в Молдове", - отмечают в ЦПИ.
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А по факту цпд нас готує до того, що наша влада буде домовлятися до чогось нас неприємного.
Погана і хороша новина в тому, що результатів не буде
там де потрібно говорити, воно мовчить як о…сране, там де потрібно промовчати -марозить🥶
от звідки вони дістали таку секретну, закриту від всіх інформацію?
лапті ніколи нікого не обманювали.
кацапи завжди чесні та нікого не **********!
Чесно кажучи ЦПД давно треба переназвати на центр дезинформації. Не перший раз вже вивалюють або відверту фігню, або відверту брехню.