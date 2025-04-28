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Новини Хабарництво у владі
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Вирішення питання щодо землі за $10000: на Київщині депутата міськради засудили до двох років ув’язнення

хабар

Депутата Миронівської міської ради Обухівського району визнали винним в одержанні неправомірної вигоди та засудили до двох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори встановили, що депутат, користуючись своїм статусом та повноваженнями члена земельної комісії, пообіцяв підприємцю сприяння у позитивному вирішенні питання щодо оренди земельної ділянки комунальної власності в центрі Миронівки за 10 тисяч доларів США.

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Суд призначив покарання у вигляді двох років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

депутат (1776) Київська область (4032) прокуратура (3679) Обухівський район (14) Миронівка (1)


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А де вирок тому, хто давав? Чи це просто ментівська підстава?
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28.04.2025 18:09 Відповісти
Депутату пощастило. В мережі є цитата Муссоліні:"...для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів."
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28.04.2025 18:12 Відповісти
Зараз кожен депутат заслуговує не менше 5 років , навіть без суду .
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28.04.2025 18:15 Відповісти
2 бутилки пива+ніщеброд-5 років,10,000у.е+влада-2роки
я в шоці від абсурду судових рішень.....
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28.04.2025 18:38 Відповісти
А якої партії депутат?
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28.04.2025 18:58 Відповісти
 
 