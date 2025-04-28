Вирішення питання щодо землі за $10000: на Київщині депутата міськради засудили до двох років ув’язнення

Депутата Миронівської міської ради Обухівського району визнали винним в одержанні неправомірної вигоди та засудили до двох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори встановили, що депутат, користуючись своїм статусом та повноваженнями члена земельної комісії, пообіцяв підприємцю сприяння у позитивному вирішенні питання щодо оренди земельної ділянки комунальної власності в центрі Миронівки за 10 тисяч доларів США.

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Суд призначив покарання у вигляді двох років ув’язнення з конфіскацією майна.

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