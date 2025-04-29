Справа екснардепки Сисоєнко: захист стверджує про "замовність" справи та маніпуляції обвинувачення

Адвокати колишньої нардепки Ірини Сисоєнко, яку підозрюють в організації масового виготовлення та продажі фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання, наголошує на необґрунтованості висунутих звинувачень та порушенні прав на захист з боку обвинувачення.

Про це йдеться у заяві захисників колишньої нардепки, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 28 квітня, Офіс Генпрокурор скерував обвинувальний акт щодо Сисоєнко до Печерського райсуду.

Водночас адвокати заперечують обґрунтованість висунутих звинувачень та заявили про системні порушення права на захист з боку обвинувачення.

Адвокат Костянтин Глоба вважає, що справа має чіткі ознаки замовлення.

"Безпрецедентна медіа-кампанія проти нашої клієнтки, численні маніпуляції з фотографіями з місць обшуків, які взагалі не стосуються пані Сисоєнко, свідчать про єдину мету – усунення її з політичної арени", - зазначив він.

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Серед порушень адвокати відзначають:

Прокуратура поспіхом оголосила про завершення досудового розслідування у вихідний день - неділю, очевидно намагаючись унеможливити оскарження підозри та ініціювання закриття провадження;

Коли захист на завершальному етапі досудового розслідування викрив маніпуляції з доказами, прокуратура систематично зривала судові засідання, де мали розглядатися процесуальні скарги захисту, посилаючись на непідготовленість;

Попри задоволення окремих скарг захисту та визнання дій прокуратури незаконними, обвинувальний акт було скеровано до суду без належного ознайомлення підозрюваної та її захисників з матеріалами справи. Прокуратура блокувала номери телефонів адвокатів та ігнорувала їхні офіційні звернення.

Також адвокат заявив, що матеріали справи не містять жодного доказу причетності Сисоєнко до організації інкримінованого злочину, а фігуранти чи свідки не вказують на неї як на організатора.

Захист відзначає також сумнівну роль заявника, який, за їхніми даними, вже виступав у подібній ролі в інших кримінальних справах.

"Заявник стверджує, що почув про злочин, "сидячи на лавочці", що викликає серйозні сумніви у достовірності обвинувачення та наштовхує на думку про умисне створення обставин злочину", - йдеться в заяві адвокатів.

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