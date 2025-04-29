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Новости Дело Ирины Сысоенко
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Дело экс-нардепа Сысоенко: защита утверждает о "заказности" дела и манипуляциях обвинения

Захист екснардепки Сисоєнко стверджує про замовність справи проти неї

Адвокаты бывшего нардепа Ирины Сысоенко, которую подозревают в организации массового изготовления и продажи фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний, отмечает необоснованность выдвинутых обвинений и нарушении прав на защиту со стороны обвинения.

Об этом говорится в заявлении защитников бывшего нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Накануне, 28 апреля, Офис Генпрокурора направил обвинительный акт в отношении Сысоенко в Печерский райсуд.

В то же время адвокаты отрицают обоснованность выдвинутых обвинений и заявили о системных нарушениях права на защиту со стороны обвинения.

Адвокат Константин Глоба считает, что дело имеет четкие признаки заказа.

"Беспрецедентная медиа-кампания против нашей клиентки, многочисленные манипуляции с фотографиями с мест обысков, которые вообще не касаются госпожи Сысоенко, свидетельствуют о единственной цели - устранение ее с политической арены", - отметил он.

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Среди нарушений адвокаты отмечают:

  • Прокуратура поспешно объявила о завершении досудебного расследования в выходной день - воскресенье, очевидно пытаясь исключить обжалование подозрения и инициирование закрытия производства;
  • Когда защита на завершающем этапе досудебного расследования разоблачила манипуляции с доказательствами, прокуратура систематически срывала судебные заседания, где должны были рассматриваться процессуальные жалобы защиты, ссылаясь на неподготовленность;
  • Несмотря на удовлетворение отдельных жалоб защиты и признание действий прокуратуры незаконными, обвинительный акт был направлен в суд без надлежащего ознакомления подозреваемой и ее защитников с материалами дела. Прокуратура блокировала номера телефонов адвокатов и игнорировала их официальные обращения.

Также адвокат заявил, что материалы дела не содержат ни одного доказательства причастности Сысоенко к организации инкриминируемого преступления, а фигуранты или свидетели не указывают на нее как на организатора.

Защита отмечает также сомнительную роль заявителя, который, по их данным, уже выступал в подобной роли в других уголовных делах.

"Заявитель утверждает, что услышал о преступлении, "сидя на лавочке", что вызывает серьезные сомнения в достоверности обвинения и наталкивает на мысль об умышленном создании обстоятельств преступления", - говорится в заявлении адвокатов.

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Автор: 

адвокат (1431) суд (25101) Сысоенко Ирина (6)


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Депутатка сисоєгко ...?

дальше можеш НЕ продолжать!

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29.04.2025 14:51 Ответить
А як там поживає нардепка ***** Марченко? Та, що гроші за паркан викинула.
Все норм, продовжує старанно голосувати у ВР?
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29.04.2025 14:59 Ответить
Вони ж всі святі бо ************, і тому будь який злочин скоєним ними має розглядатися в площині дивізу слуг «маю право на помилку» і не на одну, а тому нехай закон гуляє.лісом.
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29.04.2025 16:33 Ответить
Жодних сумнівів немає, що ця нардепка брала участь у злочинних оборудках.
Те, що вона в ЗМІ проплачує повідомлення про "тиск' - то підтвердження того
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29.04.2025 15:16 Ответить
Та конечно,никто не сомневался в ней . Всё будет шашлыки.Твари зелёные.
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29.04.2025 15:18 Ответить
А чи є у підзахисної нотаріус, окрім адвокатів?
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29.04.2025 16:47 Ответить
 
 