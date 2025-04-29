Дело экс-нардепа Сысоенко: защита утверждает о "заказности" дела и манипуляциях обвинения
Адвокаты бывшего нардепа Ирины Сысоенко, которую подозревают в организации массового изготовления и продажи фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний, отмечает необоснованность выдвинутых обвинений и нарушении прав на защиту со стороны обвинения.
Об этом говорится в заявлении защитников бывшего нардепа, передает Цензор.НЕТ.
Накануне, 28 апреля, Офис Генпрокурора направил обвинительный акт в отношении Сысоенко в Печерский райсуд.
В то же время адвокаты отрицают обоснованность выдвинутых обвинений и заявили о системных нарушениях права на защиту со стороны обвинения.
Адвокат Константин Глоба считает, что дело имеет четкие признаки заказа.
"Беспрецедентная медиа-кампания против нашей клиентки, многочисленные манипуляции с фотографиями с мест обысков, которые вообще не касаются госпожи Сысоенко, свидетельствуют о единственной цели - устранение ее с политической арены", - отметил он.
Среди нарушений адвокаты отмечают:
- Прокуратура поспешно объявила о завершении досудебного расследования в выходной день - воскресенье, очевидно пытаясь исключить обжалование подозрения и инициирование закрытия производства;
- Когда защита на завершающем этапе досудебного расследования разоблачила манипуляции с доказательствами, прокуратура систематически срывала судебные заседания, где должны были рассматриваться процессуальные жалобы защиты, ссылаясь на неподготовленность;
- Несмотря на удовлетворение отдельных жалоб защиты и признание действий прокуратуры незаконными, обвинительный акт был направлен в суд без надлежащего ознакомления подозреваемой и ее защитников с материалами дела. Прокуратура блокировала номера телефонов адвокатов и игнорировала их официальные обращения.
Также адвокат заявил, что материалы дела не содержат ни одного доказательства причастности Сысоенко к организации инкриминируемого преступления, а фигуранты или свидетели не указывают на нее как на организатора.
Защита отмечает также сомнительную роль заявителя, который, по их данным, уже выступал в подобной роли в других уголовных делах.
"Заявитель утверждает, что услышал о преступлении, "сидя на лавочке", что вызывает серьезные сомнения в достоверности обвинения и наталкивает на мысль об умышленном создании обстоятельств преступления", - говорится в заявлении адвокатов.
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нардепка***** Марченко? Та, що гроші за паркан викинула.
Все норм, продовжує старанно голосувати у ВР?
Те, що вона в ЗМІ проплачує повідомлення про "тиск' - то підтвердження того