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Новини Білорусь звільнила громадянина США
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Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США, - Рубіо

Рубіо повідомив про звільнення РБ громадянина США

Білорусь відпустила затриманого американського адвоката, колишнього депутата та члена опозиційного "Білоруського народного фронту" Юраса Зянковича.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США", - написав Рубіо, не називаючи імені звільненого.

Очільник Держдепу сказав, що американця звільнили завдяки керівництву Дональда Трампа, і що "жоден президент не зробив стільки всього і так швидко, щоб забезпечити безпеку американців за кордоном".

Своєю чергою американський телеканал CNN повідомив, що йдеться про Юраса Зянковича - американського адвоката, колишнього депутата та члена опозиційного "Білоруського народного фронту" (на фото)

У 2021 році його заарештували у Москві за нібито причетність до держперевороту проти диктатора Білорусі Олександра Лукашенка. Згодом з Москви його доправили до Мінська, де звинуватили в "участі у змові з метою державного перевороту в Білорусі", яку нібито підтримували США.

Американське зовнішньополітичне відомство заперечувало ці звинувачення.

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Автор: 

Білорусь (7937) Держдепартамент США (1632) Рубіо Марко (178)


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Шеремет-2 ?!
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30.04.2025 21:09 Відповісти
це найвище досягнення рубіо за час перебування на новій посаді.
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30.04.2025 21:12 Відповісти
 
 