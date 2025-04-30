Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США, - Рубіо

Білорусь відпустила затриманого американського адвоката, колишнього депутата та члена опозиційного "Білоруського народного фронту" Юраса Зянковича.

Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Білорусь звільнила ще одного незаконно затриманого громадянина США", - написав Рубіо, не називаючи імені звільненого.

Очільник Держдепу сказав, що американця звільнили завдяки керівництву Дональда Трампа, і що "жоден президент не зробив стільки всього і так швидко, щоб забезпечити безпеку американців за кордоном".

Своєю чергою американський телеканал CNN повідомив, що йдеться про Юраса Зянковича - американського адвоката, колишнього депутата та члена опозиційного "Білоруського народного фронту" (на фото).

У 2021 році його заарештували у Москві за нібито причетність до держперевороту проти диктатора Білорусі Олександра Лукашенка. Згодом з Москви його доправили до Мінська, де звинуватили в "участі у змові з метою державного перевороту в Білорусі", яку нібито підтримували США.

Американське зовнішньополітичне відомство заперечувало ці звинувачення.

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