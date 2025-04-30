Беларусь освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США, - Рубио

Беларусь отпустила задержанного американского адвоката, бывшего депутата и члена оппозиционного "Белорусского народного фронта" Юраса Зянковича.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Беларусь освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США", - написал Рубио, не называя имени освобожденного.

Глава Госдепа сказал, что американца уволили благодаря руководству Дональда Трампа, и что "ни один президент не сделал столько всего и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за рубежом".

В свою очередь американский телеканал CNN сообщил, что речь идет о Юрасе Зянковиче - американском адвокате, бывшем депутате и члене оппозиционного "Белорусского народного фронта" (на фото).

В 2021 году его арестовали в Москве за якобы причастность к госперевороту против диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Впоследствии из Москвы его доставили в Минск, где обвинили в "участии в заговоре с целью государственного переворота в Беларуси", который якобы поддерживали США.

Американское внешнеполитическое ведомство отрицало эти обвинения.

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