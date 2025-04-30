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Новости Беларусь освободила гражданина США
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Беларусь освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США, - Рубио

Рубио сообщил об освобождении РБ гражданина США

Беларусь отпустила задержанного американского адвоката, бывшего депутата и члена оппозиционного "Белорусского народного фронта" Юраса Зянковича.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Беларусь освободила еще одного незаконно задержанного гражданина США", - написал Рубио, не называя имени освобожденного.

Глава Госдепа сказал, что американца уволили благодаря руководству Дональда Трампа, и что "ни один президент не сделал столько всего и так быстро, чтобы обеспечить безопасность американцев за рубежом".

В свою очередь американский телеканал CNN сообщил, что речь идет о Юрасе Зянковиче - американском адвокате, бывшем депутате и члене оппозиционного "Белорусского народного фронта" (на фото).

В 2021 году его арестовали в Москве за якобы причастность к госперевороту против диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Впоследствии из Москвы его доставили в Минск, где обвинили в "участии в заговоре с целью государственного переворота в Беларуси", который якобы поддерживали США.

Американское внешнеполитическое ведомство отрицало эти обвинения.

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Автор: 

Беларусь (7896) Госдепартамент США (1838) Рубио Марко (174)


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Шеремет-2 ?!
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30.04.2025 21:09 Ответить
це найвище досягнення рубіо за час перебування на новій посаді.
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30.04.2025 21:12 Ответить
Just another small illustration of Trump's power. Donald Trump's accomplishments are so extraordinary that it would be unfair to just call him President. Clinton, Obama, Biden were presidents, it would simply be an insult to call Donald Trump by the same title as those losers. While no title could ever begin to convey Donald Trump's greatness, such appellations as Supreme Leader, Father of the Nation, Freedom Keeper, etc. come to mind. That would also resolve the so-called 3rd term problem, as true Leaders are not elected.
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30.04.2025 21:46 Ответить
 
 