Студента відрахували з вишу через перебування в окупації: Лубінець втрутився

Студента, який проживає на тимчасово окупованій території, відрахували з українського закладу вищої освіти.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

До уповноваженого з прав людини звернулася жінка. Її племінника відрахували з вишу.

"Незважаючи на те, що студент сумлінно відвідував заняття в онлайн-форматі та виконав усі вимоги освітньої програми, йому було відмовлено в участі в атестації на тій підставі, що він не перебуває на підконтрольній Уряду України території або за кордоном. Як наслідок, його було відраховано з університету.



Я ініціював зустріч із керівництвом навчального закладу, у результаті якої вдалося знайти справедливе рішення", - зазначив він.

Зараз студента поновили і вже в червні він зможе пройти атестацію дистанційно.

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