Студента відрахували з вишу через перебування в окупації: Лубінець втрутився
Студента, який проживає на тимчасово окупованій території, відрахували з українського закладу вищої освіти.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
До уповноваженого з прав людини звернулася жінка. Її племінника відрахували з вишу.
"Незважаючи на те, що студент сумлінно відвідував заняття в онлайн-форматі та виконав усі вимоги освітньої програми, йому було відмовлено в участі в атестації на тій підставі, що він не перебуває на підконтрольній Уряду України території або за кордоном. Як наслідок, його було відраховано з університету.
Я ініціював зустріч із керівництвом навчального закладу, у результаті якої вдалося знайти справедливе рішення", - зазначив він.
Зараз студента поновили і вже в червні він зможе пройти атестацію дистанційно.
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