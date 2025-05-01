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Новини Окуповані території
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Студента відрахували з вишу через перебування в окупації: Лубінець втрутився

Відрахування студента з окупованих територій

Студента, який проживає на тимчасово окупованій території, відрахували з українського закладу вищої освіти.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

До уповноваженого з прав людини звернулася жінка. Її племінника відрахували з вишу.

"Незважаючи на те, що студент сумлінно відвідував заняття в онлайн-форматі та виконав усі вимоги освітньої програми, йому було відмовлено в участі в атестації на тій підставі, що він не перебуває на підконтрольній Уряду України території або за кордоном. Як наслідок, його було відраховано з університету.

Я ініціював зустріч із керівництвом навчального закладу, у результаті якої вдалося знайти справедливе рішення", - зазначив він.

Зараз студента поновили і вже в червні він зможе пройти атестацію дистанційно.

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Автор: 

окупація (6713) студенти (435) Лубінець Дмитро (596)


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Топ коментарі
+3
Важко сказати,чим керувався той Лубінець...Мабуть,він живе ще тим часом,коли ми казали і там,в окупаціі теж наші,українці,їм треба помогати,щоб вони не забували що ми про них піклуємось і таке інше...Час змінився,і там вже наших мало,майже нема,і принцип,коли за десять праведників можна помилувати місто грішників не є розумним...Скоріше навпаки...Лубінець не на своєму місті...треба міняти на більш адекватного...
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01.05.2025 13:33
+2
Хай складуть присягу на вірність українському народові, а тоді і навчаються, а так ми готуємо майбутніх спеціалістів для ху.... лостану
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01.05.2025 13:38
+2
Він нікого ні з ким не порівнює.Він проводить аналогію.
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01.05.2025 13:39
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Лубінець , ти їб#@#ся ? Тобто ми з своїх податків допомагаємо якомусь хитрожопому лугандону здобувати освіту ? Як що до аналогії якщо б радянський студент навчався в інституті Третього рейху ?
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01.05.2025 13:23 Відповісти
Ты сравниваешь нацисткую Германию с Украиной? Ниче не попутал?
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01.05.2025 13:33 Відповісти
Він нікого ні з ким не порівнює.Він проводить аналогію.
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01.05.2025 13:39 Відповісти
Аналогия института Третьего рейха с институтом Украины. Вы совсем ипанулись?
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01.05.2025 13:47 Відповісти
Хотів написати, це як би в радянському ВУЗі навчався б студент з Третього рейху .Просто від такої дебільної новини дах зірвало . Хто цей студент ? Хто його батьки ? Може він з Юнармії і здає проукраїнських сусідів .Варіант один , переїжає в Україну , проходе перевірку і хай навчається .
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01.05.2025 14:42 Відповісти
Важко сказати,чим керувався той Лубінець...Мабуть,він живе ще тим часом,коли ми казали і там,в окупаціі теж наші,українці,їм треба помогати,щоб вони не забували що ми про них піклуємось і таке інше...Час змінився,і там вже наших мало,майже нема,і принцип,коли за десять праведників можна помилувати місто грішників не є розумним...Скоріше навпаки...Лубінець не на своєму місті...треба міняти на більш адекватного...
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01.05.2025 13:33 Відповісти
Патріот а ти ніколи не думав що в хлопця просто не має за що виїхати, бо виїзд дорого коштує, а потім потрібно зняти житло яке теж космос вартує, а там він при батьках в своєму житлі, якщо він був би ща рашку він би поступив в будьякий орко вуз безкоштовно, там для нових територій повно пільг, і ще на зданих та проданих українською владою території люди в абсолютній більшості чекають Україну, незважаючи на те що Україна їх здала, а орк зараз намагається їх купити пільгами та виплатами.
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01.05.2025 13:43 Відповісти
Їх не здавали. Просто вони голосували 90 відсотками за проросійських гнид, та молилися на "маскву". А ті здали в перші дні повномасштабної. Деяких бувших депутатів прорашистів вже ліквідували.
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01.05.2025 14:07 Відповісти
Та ти шо сук% молились на мацкву, скажи скка мені це в очі, я тобі є'бло по асіальту розітру і здала нас не місцева влада а те чмо зелене яке відвело всі війська і все с' ка розмінувало, а потім 12.02.22 приїхало в Каланчак типу еа антитирористичні навчання а саме по факту просто перевіряло готовність до здачі, а потім ще тиждень після щьачі із ******** розповідали які на Херсонщині йдуть жорстокі бої а по факту їх там не було від слова зовсім, і Херсон орк окупував не 01.03 як зелені шобли кажуть а вже 24.02.22 вони були в місті.
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01.05.2025 15:25 Відповісти
Хай складуть присягу на вірність українському народові, а тоді і навчаються, а так ми готуємо майбутніх спеціалістів для ху.... лостану
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01.05.2025 13:38 Відповісти
👍
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01.05.2025 13:55 Відповісти
 
 