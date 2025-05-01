Студента отчислили из вуза из-за пребывания в оккупации: Лубинец вмешался

Студента, проживающего на временно оккупированной территории, отчислили из украинского учреждения высшего образования.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

К уполномоченному по правам человека обратилась женщина. Ее племянника отчислили из вуза.

"Несмотря на то, что студент добросовестно посещал занятия в онлайн-формате и выполнил все требования образовательной программы, ему было отказано в участии в аттестации на том основании, что он не находится на подконтрольной Правительству Украины территории или за рубежом. Как следствие, он был отчислен из университета.



Я инициировал встречу с руководством учебного заведения, в результате которой удалось найти справедливое решение", - отметил он.

Сейчас студента восстановили и уже в июне он сможет пройти аттестацию дистанционно.

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