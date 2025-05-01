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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Студента отчислили из вуза из-за пребывания в оккупации: Лубинец вмешался

Отчисление студента с оккупированных территорий

Студента, проживающего на временно оккупированной территории, отчислили из украинского учреждения высшего образования.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

К уполномоченному по правам человека обратилась женщина. Ее племянника отчислили из вуза.

"Несмотря на то, что студент добросовестно посещал занятия в онлайн-формате и выполнил все требования образовательной программы, ему было отказано в участии в аттестации на том основании, что он не находится на подконтрольной Правительству Украины территории или за рубежом. Как следствие, он был отчислен из университета.

Я инициировал встречу с руководством учебного заведения, в результате которой удалось найти справедливое решение", - отметил он.

Сейчас студента восстановили и уже в июне он сможет пройти аттестацию дистанционно.

Читайте: В оккупированном Крыму студентов заставляют становиться на воинский учет для получения стипендий, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10162) студенты (668) Лубинец Дмитрий (462)


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Топ комментарии
+2
Важко сказати,чим керувався той Лубінець...Мабуть,він живе ще тим часом,коли ми казали і там,в окупаціі теж наші,українці,їм треба помогати,щоб вони не забували що ми про них піклуємось і таке інше...Час змінився,і там вже наших мало,майже нема,і принцип,коли за десять праведників можна помилувати місто грішників не є розумним...Скоріше навпаки...Лубінець не на своєму місті...треба міняти на більш адекватного...
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01.05.2025 13:33
+2
Він нікого ні з ким не порівнює.Він проводить аналогію.
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01.05.2025 13:39
+1
Лубінець , ти їб#@#ся ? Тобто ми з своїх податків допомагаємо якомусь хитрожопому лугандону здобувати освіту ? Як що до аналогії якщо б радянський студент навчався в інституті Третього рейху ?
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01.05.2025 13:23
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Лубінець , ти їб#@#ся ? Тобто ми з своїх податків допомагаємо якомусь хитрожопому лугандону здобувати освіту ? Як що до аналогії якщо б радянський студент навчався в інституті Третього рейху ?
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01.05.2025 13:23 Ответить
Ты сравниваешь нацисткую Германию с Украиной? Ниче не попутал?
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01.05.2025 13:33 Ответить
Він нікого ні з ким не порівнює.Він проводить аналогію.
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01.05.2025 13:39 Ответить
Аналогия института Третьего рейха с институтом Украины. Вы совсем ипанулись?
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01.05.2025 13:47 Ответить
Хотів написати, це як би в радянському ВУЗі навчався б студент з Третього рейху .Просто від такої дебільної новини дах зірвало . Хто цей студент ? Хто його батьки ? Може він з Юнармії і здає проукраїнських сусідів .Варіант один , переїжає в Україну , проходе перевірку і хай навчається .
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01.05.2025 14:42 Ответить
Важко сказати,чим керувався той Лубінець...Мабуть,він живе ще тим часом,коли ми казали і там,в окупаціі теж наші,українці,їм треба помогати,щоб вони не забували що ми про них піклуємось і таке інше...Час змінився,і там вже наших мало,майже нема,і принцип,коли за десять праведників можна помилувати місто грішників не є розумним...Скоріше навпаки...Лубінець не на своєму місті...треба міняти на більш адекватного...
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01.05.2025 13:33 Ответить
Патріот а ти ніколи не думав що в хлопця просто не має за що виїхати, бо виїзд дорого коштує, а потім потрібно зняти житло яке теж космос вартує, а там він при батьках в своєму житлі, якщо він був би ща рашку він би поступив в будьякий орко вуз безкоштовно, там для нових територій повно пільг, і ще на зданих та проданих українською владою території люди в абсолютній більшості чекають Україну, незважаючи на те що Україна їх здала, а орк зараз намагається їх купити пільгами та виплатами.
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01.05.2025 13:43 Ответить
Їх не здавали. Просто вони голосували 90 відсотками за проросійських гнид, та молилися на "маскву". А ті здали в перші дні повномасштабної. Деяких бувших депутатів прорашистів вже ліквідували.
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01.05.2025 14:07 Ответить
Хай складуть присягу на вірність українському народові, а тоді і навчаються, а так ми готуємо майбутніх спеціалістів для ху.... лостану
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01.05.2025 13:38 Ответить
👍
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01.05.2025 13:55 Ответить
 
 