Мешканцям пошкоджених російськими атаками будинків компенсуватимуть оренду іншого житла на час ремонту, - Кличко

Київ готує зміни до програми "Турбота" щодо компенсації оренди житла людям, чиї квартири стали непридатними для проживання через російські обстріли. 48 мешканців Святошинського району, які втратили житло внаслідок атаки на столицю 24 квітня, вже отримали від міста по 40 тисяч гривень.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про виплати по 40 тисяч гривень допомоги - в розрахунку на 2 місяці на оренду житла. 48 людей вже отримали цю допомогу. І ми вже готуємо зміни до програми "Турбота", щоб оплачувати оренду постраждалим мешканцям поки місто відновлює їх житло", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що від мешканців Святошинського району, чиє житло стало непридатним для помешкання внаслідок обстрілу 24 квітня, вже надійшла 61 заява на отримання матеріальної допомоги. І заяви продовжують надходити.

Ще 320 людей, квартири яких також постраждали 24 квітня, але придатні для проживання, вже отримали від міста по 10 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу столиця виплачує з 2022 року, наголосив Кличко.

Загалом, за його словами, столиця вже виплатила 170 млн одноразової допомоги постраждалим мешканцям.

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Також Віталій Кличко оглянув будинок на вул. Івана Дзюби у Святошинському районі, який був пошкоджений обстрілами у січні 2024 року і капітально відремонтований за рахунок міського бюджету. Мер поспілкувався з мешканцями, які почали заселятись у відновлене житло.

"Відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів будинків – у пріоритетах міста. Тому, не чекаючи допомоги від держави, виділяємо кошти з бюджету столиці, залучаємо фахівців і оперативно відновлюємо будинки. Київ виділив з бюджету понад 900 млн грн на відновлення 36 найбільш пошкоджених будинків. Уже капітально відремонтували 23 житлових будинки. І триває відновлення ще 13", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ 2024 року було пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Також пошкоджено 4 школи, 2 дитячих садка, низка медичних, спортивних та інших соціальних установ та 74 транспортні засоби.