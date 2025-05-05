Представники служби супроводу ЦВС з’являться у ТЦК найближчим часом, - Генштаб

Служби соціального супроводу в системі цивільно-військового співробітництва (ЦВС) вже створені в усіх бойових бригадах. Очікується, що ця практика буде розширена в обласних та районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки найближчим часом.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України Олександр Кутков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні у нас вже впроваджено і введені штатні посади по всій вертикалі військового управління, починаючи від стратегічного до тактичного рівня. У всіх бойових бригадах створені й введені штатні посади за напрямком соціального супроводу, служб супроводу. Окрім цього, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було ухвалено рішення, і вже введені посади до медичних закладів в системі Міноборони, до всіх військових шпиталів. Так само прийнято рішення про введення таких посад до ТЦК та СП" - сказав він на брифінгу в Києві.

Окрім цього, як зазначив Кутков, вже було проведено близько чотирьох курсів в рамках підготовки особового складу для призначення на посади.

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Також у Генштабі наголосили, що пріоритет у службі супроводу віддається ветеранам, які пройшли полон або дістали поранення, оскільки їхній досвід допомагає краще розуміти потреби побратимів.

Також Кутков зазначив, що введення посад до ТЦК відбудеться найближчим часом.

"Без цього ніяк. Все оформлення документів щодо загиблих відбувається через ТЦК. Але у військовій частині є представник, а в ТЦК - нема. Відповідно, розірвана лінія зв'язку. А так буде одна структура - один представник. Тобто представник ЦВС в ТЦК і представник ЦВС у військовій частині", - пояснив він.

За його словами, це дозволить максимально швидко розв'язувати питання.

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