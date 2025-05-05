Представители службы сопровождения ГВС появятся в ТЦК в ближайшее время, - Генштаб

Службы социального сопровождения в системе гражданско-военного сотрудничества (ГВС) уже созданы во всех боевых бригадах. Ожидается, что эта практика будет расширена в областных и районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в ближайшее время.

Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины Александр Кутков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня у нас уже внедрены и введены штатные должности по всей вертикали военного управления, начиная от стратегического до тактического уровня. Во всех боевых бригадах созданы и введены штатные должности по направлению социального сопровождения, служб сопровождения. Кроме этого, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским было принято решение, и уже введены должности в медицинских учреждениях в системе Минобороны, во всех военных госпиталях. Так же принято решение о введении таких должностей в ТЦК и СП", - сказал он на брифинге в Киеве.

Кроме этого, как отметил Кутков, уже было проведено около четырех курсов в рамках подготовки личного состава для назначения на должности.

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Также в Генштабе отметили, что приоритет в службе сопровождения отдается ветеранам, которые прошли плен или получили ранения, поскольку их опыт помогает лучше понимать потребности побратимов.

Также Кутков отметил, что введение должностей в ТЦК состоится в ближайшее время.

"Без этого никак. Все оформление документов по погибшим происходит через ТЦК. Но в воинской части есть представитель, а в ТЦК - нет. Соответственно, разорвана линия связи. А так будет одна структура - один представитель. То есть представитель ЦВС в ТЦК и представитель ГВС в воинской части", - пояснил он.

По его словам, это позволит максимально быстро решать вопросы.

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