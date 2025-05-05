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Новости Специалисты социального сопровождения военных
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Представители службы сопровождения ГВС появятся в ТЦК в ближайшее время, - Генштаб

Служба сопровождения в ТЦК: в Генштабе рассказали подробности

Службы социального сопровождения в системе гражданско-военного сотрудничества (ГВС) уже созданы во всех боевых бригадах. Ожидается, что эта практика будет расширена в областных и районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в ближайшее время.

Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины Александр Кутков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня у нас уже внедрены и введены штатные должности по всей вертикали военного управления, начиная от стратегического до тактического уровня. Во всех боевых бригадах созданы и введены штатные должности по направлению социального сопровождения, служб сопровождения. Кроме этого, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским было принято решение, и уже введены должности в медицинских учреждениях в системе Минобороны, во всех военных госпиталях. Так же принято решение о введении таких должностей в ТЦК и СП", - сказал он на брифинге в Киеве.

Кроме этого, как отметил Кутков, уже было проведено около четырех курсов в рамках подготовки личного состава для назначения на должности.

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Также в Генштабе отметили, что приоритет в службе сопровождения отдается ветеранам, которые прошли плен или получили ранения, поскольку их опыт помогает лучше понимать потребности побратимов.

Также Кутков отметил, что введение должностей в ТЦК состоится в ближайшее время.

"Без этого никак. Все оформление документов по погибшим происходит через ТЦК. Но в воинской части есть представитель, а в ТЦК - нет. Соответственно, разорвана линия связи. А так будет одна структура - один представитель. То есть представитель ЦВС в ТЦК и представитель ГВС в воинской части", - пояснил он.

По его словам, это позволит максимально быстро решать вопросы.

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Автор: 

Генштаб ВС (6331) ТЦК (538) сопровождение военных (8)


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Можливо, і отих осіб нарешті віднайдуть, як резніков-баканов, та їм подібних?? Невже, їх уже і прикопали? Війна ж, московська…
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05.05.2025 19:10 Ответить
плодять дармоїдів...
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05.05.2025 19:30 Ответить
Большие прибыля пошли, обрастают эти конторы штатом! Тарифы пошли уже 5-значные и зелёного цвета. Дошутятся те кто это придумал и методы. Много уже на руках и Ф-1 и РГД-5. И по мелочи подобной тоже навозили.
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05.05.2025 19:39 Ответить
опять дармоедов в штат набирают, а у кого-то должностные оклады режут, что бы было чем зарплату дармоедам платить.
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05.05.2025 19:53 Ответить
Чадо попідростало , потрібно штат збільшити , для ...ядюжок . А там ще пару % податку добавлять .
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05.05.2025 20:06 Ответить
Армія мільйонна, але є нюанси...
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05.05.2025 20:13 Ответить
До служби сервісної підтримки додали службу супроводу . Згадується Оруел з його "новоязом "
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05.05.2025 20:20 Ответить
 
 