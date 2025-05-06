Вибух пролунав у Черкасах: біля міста російські БпЛА
Під час повітряної тривоги у Черкасах пролунав вибух. Поблизу міста російські безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Глава ОВА Табурець попередив громадян про загрозу ударних безпілотників.
За даними ЗМІ, на околицях міста працюють сили ППО.
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Андрей Лавриненко #578105
показати весь коментар06.05.2025 10:27 Відповісти Мені подобається 0
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