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Вибух пролунав у Черкасах: біля міста російські БпЛА

Атака шахедів на Черкаси 6 травня 2025 року

Під час повітряної тривоги у Черкасах пролунав вибух. Поблизу міста російські безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Глава ОВА Табурець попередив громадян про загрозу ударних безпілотників.

За даними ЗМІ, на околицях міста працюють сили ППО.

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Автор: 

вибух (4483) обстріл (28672) Черкаси (557) Черкаська область (65) Черкаський район (29)


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Ми під Москвою розбили дроном скло на балконі.
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06.05.2025 10:27 Відповісти
 
 