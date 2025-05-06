Взрыв прогремел в Черкассах: возле города - российские БПЛА

Во время воздушной тревоги в Черкассах прогремел взрыв. Вблизи города - российские беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава ОВА Табурец предупредил граждан об угрозе ударных беспилотников.

По данным СМИ, в окрестностях города работают силы ПВО.

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