Взрыв прогремел в Черкассах: возле города - российские БПЛА
Во время воздушной тревоги в Черкассах прогремел взрыв. Вблизи города - российские беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Глава ОВА Табурец предупредил граждан об угрозе ударных беспилотников.
По данным СМИ, в окрестностях города работают силы ПВО.
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Андрей Лавриненко #578105
показать весь комментарий06.05.2025 10:27 Ответить Мне нравится 0
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