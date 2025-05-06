Последствия атаки "шахедов" на Одесщину: погиб человек, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели показали последствия российского удара по Одесской области, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает свой террор против мирного населения. Сегодняшняя атака по Одесской области привела к трагическим последствиям: повреждена гражданская инфраструктура, частные жилые дома, складское помещение, автомобили.

В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро потушили", - говорится в сообщении.









Читайте также: В Одессе прогремела серия взрывов, город - под атакой БПЛА, - мэр

Атака беспилотников на Одесскую область

Российские войска вечером 5 мая нанесли удар по Одесской области. В результате обстрела погиб человек.

Также смотрите: Враг ночью атаковал Одесскую область беспилотниками, ранена 35-летняя женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ