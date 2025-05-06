Последствия атаки "шахедов" на Одесщину: погиб человек, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели показали последствия российского удара по Одесской области, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает свой террор против мирного населения. Сегодняшняя атака по Одесской области привела к трагическим последствиям: повреждена гражданская инфраструктура, частные жилые дома, складское помещение, автомобили.
В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро потушили", - говорится в сообщении.
Атака беспилотников на Одесскую область
Российские войска вечером 5 мая нанесли удар по Одесской области. В результате обстрела погиб человек.
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Чайка Київ
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Irina Melodia
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