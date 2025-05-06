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Новости Атака беспилотников на Одесщину Обстрелы Одесчины
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Последствия атаки "шахедов" на Одесщину: погиб человек, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели показали последствия российского удара по Одесской области, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает свой террор против мирного населения. Сегодняшняя атака по Одесской области привела к трагическим последствиям: повреждена гражданская инфраструктура, частные жилые дома, складское помещение, автомобили.

В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро потушили", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Одесской области 5 мая 2025 года
Последствия обстрела Одесской области 5 мая 2025 года
Последствия обстрела Одесской области 5 мая 2025 года
Последствия обстрела Одесской области 5 мая 2025 года

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Атака беспилотников на Одесскую область

Российские войска вечером 5 мая нанесли удар по Одесской области. В результате обстрела погиб человек.

Также смотрите: Враг ночью атаковал Одесскую область беспилотниками, ранена 35-летняя женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27351) Одесская область (3590) ГСЧС (4983) Шахед (1044) война в Украине (4109)


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06.05.2025 10:11 Ответить
Це і є смисл 3х денного перемирья за рахунок життів українців
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06.05.2025 10:20 Ответить
не потрібно карати отих старих відьом, які сварилися з Українками на відео. Просто відправляти старих сук розбирати завали після нальотів кацапських шахедів.
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06.05.2025 10:36 Ответить
 
 