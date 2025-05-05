В Одессе прогремела серия взрывов, город под атакой БПЛА, - мэр

Вечером 5 мая россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Труханов сообщал о взрывах в Одессе в 21:52 и 22:02.

Ранее он писал об опасности применения российских БпЛА для города.

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