В Одессе прогремела серия взрывов, город под атакой БПЛА, - мэр
Вечером 5 мая россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Труханов сообщал о взрывах в Одессе в 21:52 и 22:02.
Ранее он писал об опасности применения российских БпЛА для города.
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показать весь комментарий05.05.2025 22:50 Ответить Мне нравится 0
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