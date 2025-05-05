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Новости Атака беспилотников на Одессу
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В Одессе прогремела серия взрывов, город под атакой БПЛА, - мэр

россияне атакуют шахедами Одессу

Вечером 5 мая россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Труханов сообщал о взрывах в Одессе в 21:52 и 22:02.

Ранее он писал об опасности применения российских БпЛА для города.

Читайте: Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3641) Одесса (7898) Одесская область (3590) Одесский район (155) война в Украине (4109)


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Пишуть, що в області під Одесою приліт у житловий будинок. Скорше за все - у приватний.
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05.05.2025 22:50 Ответить
 
 