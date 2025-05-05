В Одесі пролунала серія вибухів, місто під атакою БпЛА, - мер
Ввечері 5 травня росіяни атакують Одесу ударними безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Труханов повідомляв про вибухи в Одесі о 21:52 та 22:02.
Раніше він писав про небезпеку застосування російських БпЛА для міста.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Only
показати весь коментар05.05.2025 22:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль