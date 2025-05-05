В Одесі пролунала серія вибухів, місто під атакою БпЛА, - мер

Ввечері 5 травня росіяни атакують Одесу ударними безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Труханов повідомляв про вибухи в Одесі о 21:52 та 22:02.

Раніше він писав про небезпеку застосування російських БпЛА для міста.

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