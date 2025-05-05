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Новини Атака безпілотників на Одесу
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В Одесі пролунала серія вибухів, місто під атакою БпЛА, - мер

росіяни атакують шахедами Одесу

Ввечері 5 травня росіяни атакують Одесу ударними безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Труханов повідомляв про вибухи в Одесі о 21:52 та 22:02.

Раніше він писав про небезпеку застосування російських БпЛА для міста.

Читайте: Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4206) Одеса (5473) Одеська область (3237) Одеський район (161) війна в Україні (4144)


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Пишуть, що в області під Одесою приліт у житловий будинок. Скорше за все - у приватний.
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05.05.2025 22:50 Відповісти
 
 