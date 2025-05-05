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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 5 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожий БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.
  • Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

Читайте: Повітряні Сили успішно уразили пункт управління БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4206) Повітряні сили (2673) війна в Україні (4144)


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свинособаки..
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05.05.2025 21:02 Відповісти
Тварини-козломорді... .
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05.05.2025 21:03 Відповісти
ні ночі без шахедів. Для деяких міст - ні ночі без балістики. Ще й стратавія і калібри що два тижня. Та здохніть вже російські ви*лядки , здохніть всі і до єдиного.
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05.05.2025 21:13 Відповісти
Московіти, за яких так хвилюється старий Трамп, убивають Українців з 2014 року, на очах усього Світу, а Трамп, несе якусь галіматню, що це Україна напала на московитів з *******!
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05.05.2025 21:34 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Декілька груп БпЛА крутяться в акваторії Чорного моря.
Ймовірно під ударом буде Одещина.
21:41
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05.05.2025 21:51 Відповісти
 
 