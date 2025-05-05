Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 5 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

Ворожий БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину!

Оновлення щодо руху БпЛА

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.

Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

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