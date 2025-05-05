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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 5 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Ворожий БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.
- Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.
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🛵 Декілька груп БпЛА крутяться в акваторії Чорного моря.
Ймовірно під ударом буде Одещина.
21:41