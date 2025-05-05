Повітряні Сили успішно уразили пункт управління БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, - Генштаб

4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

"Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", - йдеться в повідомленні.

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