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Повітряні Сили успішно уразили пункт управління БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, - Генштаб

Успішно уражено пункт управління БпЛА в Тьоткіно на Курщині

4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

"Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", - йдеться в повідомленні.

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Московіти, з того пункту управління, хитро уникли перебування на площі з побєдобєсієм!!
Запрошених ******* відвідувачів, очікують ЯСКРАВІ спогади, перед очима, в останню МИТЬ!
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05.05.2025 18:46 Відповісти
 
 