Повітряні Сили успішно уразили пункт управління БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, - Генштаб
4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.
"Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", - йдеться в повідомленні.
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