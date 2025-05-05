Воздушные Силы успешно поразили пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области, - Генштаб
4 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.
"Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", - говорится в сообщении.
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