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Новости Удары ВСУ по позициям РФ Уничтожение позиций россиян на Курщине
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Воздушные Силы успешно поразили пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области, - Генштаб

Успешно поражен пункт управления БПЛА в Теткино на Курщине

4 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

"Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", - говорится в сообщении.

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Московіти, з того пункту управління, хитро уникли перебування на площі з побєдобєсієм!!
Запрошених ******* відвідувачів, очікують ЯСКРАВІ спогади, перед очима, в останню МИТЬ!
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05.05.2025 18:46 Ответить
Гуртом - дешевше. Слава ЗСУ!
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05.05.2025 19:26 Ответить
 
 