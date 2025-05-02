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Новости Видео Взрывы в россии
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Серия взрывов прогремела в российском Курске. ВИДЕО

В российском Курске включены сирены воздушной тревоги и прозвучала серия взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки взрывов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия взрывов на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

взрыв (6764) Курск (1114) воздушная тревога (794)


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Топ комментарии
+5
Курскіє салавьї разбушевалісь?
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02.05.2025 13:58
+3
Мені завжди подобаєтся як воно горить та вибухае у містах Параші, як парашники суєтяться, бігають, верещать.
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02.05.2025 14:00
+2
Глушіть , кляту кацапню, щоб знали , що таке війна 😡
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02.05.2025 14:01
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Курскіє салавьї разбушевалісь?
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02.05.2025 13:58 Ответить
Правильно салав'ї.
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02.05.2025 14:23 Ответить
Мені завжди подобаєтся як воно горить та вибухае у містах Параші, як парашники суєтяться, бігають, верещать.
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02.05.2025 14:00 Ответить
Глушіть , кляту кацапню, щоб знали , що таке війна 😡
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02.05.2025 14:01 Ответить
Ще,ще і ще.
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02.05.2025 14:01 Ответить
"Long-Neptun» ?
Вгадав ?
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02.05.2025 14:06 Ответить
всегда радостно, когда война и разруха возвращаеться домой, к своим детям
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02.05.2025 14:08 Ответить
Що? Не спиться? "Доброго ранку! Ми - з України!"
Що мені подобається - кацапи сигнал повітряної тривоги включили одночасно з вибухами...
"********..."
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02.05.2025 14:08 Ответить
Недостатньо. Курськ має виглядати як Бахмут
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02.05.2025 14:15 Ответить
Дівятає мая - репетиція...
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02.05.2025 14:23 Ответить
Репетиция парада однако...
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02.05.2025 14:32 Ответить
Це мабуть вирішили підірвати самі, щоб ху...ло не натворив більше
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02.05.2025 14:38 Ответить
Те що рашисти творять в Україні ,не йде в жодне порівняння з тією відповіддю ,тому рашиський чорт відчуває свою безкарність.
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02.05.2025 14:41 Ответить
 
 