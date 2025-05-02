Серия взрывов прогремела в российском Курске. ВИДЕО

В российском Курске включены сирены воздушной тревоги и прозвучала серия взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых слышны звуки взрывов.

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