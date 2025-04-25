Последствия взрывов на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В сети опубликованы спутниковые фотографии Planet Labs, на которых видны последствия пожара и взрывов на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

На фото видны серьезные последствия: разрушены здания, выжжена земля из-за детонации. Сейчас объем повреждений до конца не понятен, однако, вероятно, повреждена большая часть объекта.





Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы. В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности".

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