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Новости Фото Взрывы в россии
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Последствия взрывов на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В сети опубликованы спутниковые фотографии Planet Labs, на которых видны последствия пожара и взрывов на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

На фото видны серьезные последствия: разрушены здания, выжжена земля из-за детонации. Сейчас объем повреждений до конца не понятен, однако, вероятно, повреждена большая часть объекта.

Последствия взрывов на арсенале ГРАУ в России. Спутниковые фото
Последствия взрывов на арсенале ГРАУ в России. Спутниковые фото

Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы. В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности".

Также смотрите: В бизнес-центре "Москва-Сити" произошел масштабный пожар: россияне говорят о взрыве авто. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6749) россия (95569)


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Топ комментарии
+8
кізда повна... це добре!
якийсь час троха на фронті буде легше, як після торопця
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25.04.2025 16:27
+4
От то накурились засранцы, вата же кругом, нельзя курить ...
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25.04.2025 16:32
+4
Наскільки я тямлю у арсеналах та артбазах (радянських - бо вони, в основному, побудовані в часи СРСР), справа від території бази - центральний в"їзд і військове містечко. Коли починається масоване вивезення *********** - вивозять, у першу чергу, з дальніх сховищ (щоб зменшить периметр охорони, за рахунок їх очищення). Але, при цьому, свіжі **********, які поступають на заміну, однак можуть буть затребувані в першу чергу, закладаються ближче до виходу з території зберігання. За наявною інформацією, база була заповнена менш ніж наполовину (105 тис тон ***********). Вигоріла саме БЛИЖНЯ до центрального входу, частина території...
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25.04.2025 16:45
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кізда повна... це добре!
якийсь час троха на фронті буде легше, як після торопця
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25.04.2025 16:27 Ответить
жаль, що з досягненням того району проблема, бо там у радіусі п'ятидесяти кілометрів ще є штук п'ять достойних цілей, а за 170 кілометрів ще є 73-й арсенал ГРАУ.
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25.04.2025 16:41 Ответить
трава усюди однаково горить, особливо у гарну погоду
системне порушення довбойобами правил протипожежної безпеки/безпеки поводження із вибухівкою та ************ у війську ніхто заборонити не в змозі, тим більш у совковому війську
до єлабуги щось таки долетіло (5 з 6, при чому збитий якраз саме відволікав ппо)
отже шанси є, непогані шанси...
головне - бажання
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25.04.2025 16:49 Ответить
до єлабуги можно облітати глухими ******* над васюганськими болотами, а Владімірская область із скупченням арсеналів "ховається" прямо за москвою. Тому туди дістатись дронам важче, ніж до єлабуги.
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25.04.2025 17:07 Ответить
до енгельса з ешеленованою ппо долетіли
на ********** ****** вистачить на всіх
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25.04.2025 17:10 Ответить
Переглядаючи відео, я спочатку не міг зрозуміти, навіщо він там просто кружляв...
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25.04.2025 17:21 Ответить
Крутіше... В Торопці були, в основному, артснаряди (плюс прибулий ешелон з балістичними ракетами КНДР). А тут було, в основному, ракетне озброєння: від "Градів" з "Ураганами", до "Іскандерів" з "Кинджалами"... Ну і північнокорейська балістика... Куди ж без неї?
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25.04.2025 16:49 Ответить
От то накурились засранцы, вата же кругом, нельзя курить ...
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25.04.2025 16:32 Ответить
Повинна палати уся кацапія та тушити тільки нафтопродуктами.
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25.04.2025 16:44 Ответить
Наскільки я тямлю у арсеналах та артбазах (радянських - бо вони, в основному, побудовані в часи СРСР), справа від території бази - центральний в"їзд і військове містечко. Коли починається масоване вивезення *********** - вивозять, у першу чергу, з дальніх сховищ (щоб зменшить периметр охорони, за рахунок їх очищення). Але, при цьому, свіжі **********, які поступають на заміну, однак можуть буть затребувані в першу чергу, закладаються ближче до виходу з території зберігання. За наявною інформацією, база була заповнена менш ніж наполовину (105 тис тон ***********). Вигоріла саме БЛИЖНЯ до центрального входу, частина території...
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25.04.2025 16:45 Ответить
Велика вдячність від Українців, захисникам України, за їх працю!
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25.04.2025 16:46 Ответить
 
 