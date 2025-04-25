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Последствия взрывов на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В сети опубликованы спутниковые фотографии Planet Labs, на которых видны последствия пожара и взрывов на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.
На фото видны серьезные последствия: разрушены здания, выжжена земля из-за детонации. Сейчас объем повреждений до конца не понятен, однако, вероятно, повреждена большая часть объекта.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы. В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности".
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+8 Wild MadDog
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якийсь час троха на фронті буде легше, як після торопця
системне порушення довбойобами правил протипожежної безпеки/безпеки поводження із вибухівкою та ************ у війську ніхто заборонити не в змозі, тим більш у совковому війську
до єлабуги щось таки долетіло (5 з 6, при чому збитий якраз саме відволікав ппо)
отже шанси є, непогані шанси...
головне - бажання
на ********** ****** вистачить на всіх