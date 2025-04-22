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Новости Фото Взрывы в россии
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В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности"

22 апреля вследствие возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранившихся на складе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет российское минобороны, по предварительной информации пострадавших нет. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

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Пост минобороны РФ о пожаре на складе

Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы.

Автор: 

армия РФ (19238) боеприпасы (2339) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+21
ну а как иначе?)))ну не могли же слабые хахлы ****** 3 склад ГРАУ второй фаршевой мотоциклетной армии мира
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22.04.2025 19:20
+11
Ну і слава Богу...
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22.04.2025 19:25
+9
Скільки тисяч тонн, ось що головне.
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22.04.2025 19:20
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ну а как иначе?)))ну не могли же слабые хахлы ****** 3 склад ГРАУ второй фаршевой мотоциклетной армии мира
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22.04.2025 19:20 Ответить
Скільки тисяч тонн, ось що головне.
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22.04.2025 19:20 Ответить
Кажуть 250 000 тон , але це ще не все ...
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22.04.2025 19:30 Ответить
Головне результат
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22.04.2025 19:24 Ответить
Ну і слава Богу...
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22.04.2025 19:25 Ответить
Апять абломкі б%?Р:скіє угаділі. Прямо в склад. Жиззь расісяна сложна і трєвожна...
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22.04.2025 19:29 Ответить
Нехай ціни на тютюнові піднімуть в 10 разів))
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22.04.2025 19:32 Ответить
Ну і "чуднєнько", хай буде по їхньому, але це приблизно 60 жд. потягів з смерттю в утиль .
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22.04.2025 19:33 Ответить
Вочевидь - палили де попало ... тепер будуть палити де ще не попало ...
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22.04.2025 19:34 Ответить
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22.04.2025 22:01 Ответить
Путін у себе лад не може навести,своіх треба эвакуювати,щоб морди не повідривало,а він прецця ділити Украіну. Карлік імперський.
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22.04.2025 19:34 Ответить
Нарушителям правил пожарной безопасности - респект 😁
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22.04.2025 19:42 Ответить
Курил Гаврила в арсенале...
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22.04.2025 19:44 Ответить
Повторный мощный взрыв на арсенале ГРАУ в России. «Гриб» виден в 60+ км. Можно только гадать, сколько русских погибло вояк-срочников. Штат то был немаленький.
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22.04.2025 19:46 Ответить
світ кацапського аьсурда - там за парканом арсеналу знаходиться посьолок Мірний
Сподіваюсь, що церква алєксандра нєвського, яка стоїть за парканом, рухнула.
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22.04.2025 20:58 Ответить
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ БК!

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22.04.2025 19:51 Ответить
Чи хтось кувалдою по капсулю вдарив? Шо за "порушення"?
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22.04.2025 19:56 Ответить
Ага, як і на крейсері мацква недопалок винний.
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22.04.2025 20:02 Ответить
Ну у нас до війни так склади палали
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22.04.2025 20:06 Ответить
Це точно не Буданов і не СБУ. Вони навіть залізницю якою возять зброю в Крим не здатні підірвати.
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22.04.2025 20:21 Ответить
красівое показуем просто красівое і просто бабахі на арсеналі https://x.com/i/status/1914693113907380401
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22.04.2025 20:25 Ответить
ой то відео з 107 го я виклав а це зі 51 го https://x.com/i/status/1914714349156917616 а це дабмленіе Кіржача https://x.com/i/status/1914721037515628905 https://x.com/i/status/1914721037515628905
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22.04.2025 20:28 Ответить
це один з арсеналів, до якого ми не можемо "дотягнутись" через те, що він "ховається" за москвою. Те ж саме стосується і 71-го арсеналу ГРАУ, якій знаходиться західніше 51-го на 170 км, трохи південніше Коврова біля селища Есіно. На 35 км північніше 51-го арсеналу близ селища Арсаки знаходиться арсенал інженерних військ в/ч 42754 площею майже пять квадратних кілометра. А на 35 км південніше 51-го арсеналу близ селища Городіще знаходиться склад комплексного зберігання ракет, *********** і вибухових матеріалів - це в/ч 55443-ВП, колишній 40-й арсенал ГРАУ.
Там за москвою дохєра "ховається" подібних цілей, ураження яких потребує застосування КР з дальністю 1000+ км, які будуть здатні по складній траєкторії облітати ППО московської, тверської, тульської та володимирської областей.
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22.04.2025 20:47 Ответить
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22.04.2025 22:06 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=56691 О СИМВОЛИЗМЕ
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22.04.2025 22:11 Ответить
Знову кацапи палять де попало, ну нічого ми їм ще цигарок підкинемо.
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22.04.2025 22:30 Ответить
 
 