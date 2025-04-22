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В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности"
22 апреля вследствие возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранившихся на складе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет российское минобороны, по предварительной информации пострадавших нет. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы.
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Сподіваюсь, що церква алєксандра нєвського, яка стоїть за парканом, рухнула.
Там за москвою дохєра "ховається" подібних цілей, ураження яких потребує застосування КР з дальністю 1000+ км, які будуть здатні по складній траєкторії облітати ППО московської, тверської, тульської та володимирської областей.