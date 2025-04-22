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Новини Фото Вибухи у Росії
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У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки"

22 квітня внаслідок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігалися на складі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як пише російське міноборони за попередньою інформацією постраждалих немає. причина загоряння - порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами.

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Пост міноборони РФ про пожежу на складі

Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи.

Автор: 

армія рф (17388) боєприпаси (2272) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+21
ну а как иначе?)))ну не могли же слабые хахлы ****** 3 склад ГРАУ второй фаршевой мотоциклетной армии мира
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22.04.2025 19:20
+11
Ну і слава Богу...
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22.04.2025 19:25
+9
Скільки тисяч тонн, ось що головне.
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22.04.2025 19:20
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ну а как иначе?)))ну не могли же слабые хахлы ****** 3 склад ГРАУ второй фаршевой мотоциклетной армии мира
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22.04.2025 19:20 Відповісти
Скільки тисяч тонн, ось що головне.
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22.04.2025 19:20 Відповісти
Кажуть 250 000 тон , але це ще не все ...
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22.04.2025 19:30 Відповісти
Головне результат
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22.04.2025 19:24 Відповісти
Ну і слава Богу...
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22.04.2025 19:25 Відповісти
Апять абломкі б%?Р:скіє угаділі. Прямо в склад. Жиззь расісяна сложна і трєвожна...
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22.04.2025 19:29 Відповісти
Нехай ціни на тютюнові піднімуть в 10 разів))
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22.04.2025 19:32 Відповісти
Ну і "чуднєнько", хай буде по їхньому, але це приблизно 60 жд. потягів з смерттю в утиль .
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22.04.2025 19:33 Відповісти
Вочевидь - палили де попало ... тепер будуть палити де ще не попало ...
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22.04.2025 19:34 Відповісти
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22.04.2025 22:01 Відповісти
Путін у себе лад не може навести,своіх треба эвакуювати,щоб морди не повідривало,а він прецця ділити Украіну. Карлік імперський.
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22.04.2025 19:34 Відповісти
Нарушителям правил пожарной безопасности - респект 😁
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22.04.2025 19:42 Відповісти
Курил Гаврила в арсенале...
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22.04.2025 19:44 Відповісти
Повторный мощный взрыв на арсенале ГРАУ в России. «Гриб» виден в 60+ км. Можно только гадать, сколько русских погибло вояк-срочников. Штат то был немаленький.
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22.04.2025 19:46 Відповісти
світ кацапського аьсурда - там за парканом арсеналу знаходиться посьолок Мірний
Сподіваюсь, що церква алєксандра нєвського, яка стоїть за парканом, рухнула.
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22.04.2025 20:58 Відповісти
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ БК!

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22.04.2025 19:51 Відповісти
Чи хтось кувалдою по капсулю вдарив? Шо за "порушення"?
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22.04.2025 19:56 Відповісти
Ага, як і на крейсері мацква недопалок винний.
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22.04.2025 20:02 Відповісти
Ну у нас до війни так склади палали
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22.04.2025 20:06 Відповісти
Це точно не Буданов і не СБУ. Вони навіть залізницю якою возять зброю в Крим не здатні підірвати.
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22.04.2025 20:21 Відповісти
красівое показуем просто красівое і просто бабахі на арсеналі https://x.com/i/status/1914693113907380401
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22.04.2025 20:25 Відповісти
ой то відео з 107 го я виклав а це зі 51 го https://x.com/i/status/1914714349156917616 а це дабмленіе Кіржача https://x.com/i/status/1914721037515628905 https://x.com/i/status/1914721037515628905
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22.04.2025 20:28 Відповісти
це один з арсеналів, до якого ми не можемо "дотягнутись" через те, що він "ховається" за москвою. Те ж саме стосується і 71-го арсеналу ГРАУ, якій знаходиться західніше 51-го на 170 км, трохи південніше Коврова біля селища Есіно. На 35 км північніше 51-го арсеналу близ селища Арсаки знаходиться арсенал інженерних військ в/ч 42754 площею майже пять квадратних кілометра. А на 35 км південніше 51-го арсеналу близ селища Городіще знаходиться склад комплексного зберігання ракет, *********** і вибухових матеріалів - це в/ч 55443-ВП, колишній 40-й арсенал ГРАУ.
Там за москвою дохєра "ховається" подібних цілей, ураження яких потребує застосування КР з дальністю 1000+ км, які будуть здатні по складній траєкторії облітати ППО московської, тверської, тульської та володимирської областей.
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22.04.2025 20:47 Відповісти
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22.04.2025 22:06 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=56691 О СИМВОЛИЗМЕ
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22.04.2025 22:11 Відповісти
Знову кацапи палять де попало, ну нічого ми їм ще цигарок підкинемо.
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22.04.2025 22:30 Відповісти
 
 