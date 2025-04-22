У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки"

22 квітня внаслідок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігалися на складі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як пише російське міноборони за попередньою інформацією постраждалих немає. причина загоряння - порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами.

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Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи.