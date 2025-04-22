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У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки"
22 квітня внаслідок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігалися на складі.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як пише російське міноборони за попередньою інформацією постраждалих немає. причина загоряння - порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами.
Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи.
Топ коментарі
+21 KO JT
показати весь коментар22.04.2025 19:20
+11 Грицько Злий
показати весь коментар22.04.2025 19:25
+9 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар22.04.2025 19:20
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Сподіваюсь, що церква алєксандра нєвського, яка стоїть за парканом, рухнула.
Там за москвою дохєра "ховається" подібних цілей, ураження яких потребує застосування КР з дальністю 1000+ км, які будуть здатні по складній траєкторії облітати ППО московської, тверської, тульської та володимирської областей.