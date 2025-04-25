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Новини Фото Вибухи у Росії
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Наслідки вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі опубліковано супутникові світлини Planet Labs, на яких видно наслідки пожежі та вибухів на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

На фото видно серйозні наслідки: зруйновано будівлі, випалено землю через детонацію. Наразі обсяг пошкоджень до кінця не зрозумілий, проте, ймовірно, пошкоджено більшу частину об'єкта.

Наслідки вибухів на арсеналі ГРАУ в Росії. Супутникові фото
Наслідки вибухів на арсеналі ГРАУ в Росії. Супутникові фото

Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи. У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки".

Також дивіться: У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася масштабна пожежа: росіяни кажуть про вибух авто. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

вибух (4461) росія (65223)


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Топ коментарі
+8
кізда повна... це добре!
якийсь час троха на фронті буде легше, як після торопця
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25.04.2025 16:27
+5
Наскільки я тямлю у арсеналах та артбазах (радянських - бо вони, в основному, побудовані в часи СРСР), справа від території бази - центральний в"їзд і військове містечко. Коли починається масоване вивезення *********** - вивозять, у першу чергу, з дальніх сховищ (щоб зменшить периметр охорони, за рахунок їх очищення). Але, при цьому, свіжі **********, які поступають на заміну, однак можуть буть затребувані в першу чергу, закладаються ближче до виходу з території зберігання. За наявною інформацією, база була заповнена менш ніж наполовину (105 тис тон ***********). Вигоріла саме БЛИЖНЯ до центрального входу, частина території...
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25.04.2025 16:45
+4
От то накурились засранцы, вата же кругом, нельзя курить ...
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25.04.2025 16:32
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кізда повна... це добре!
якийсь час троха на фронті буде легше, як після торопця
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25.04.2025 16:27 Відповісти
жаль, що з досягненням того району проблема, бо там у радіусі п'ятидесяти кілометрів ще є штук п'ять достойних цілей, а за 170 кілометрів ще є 73-й арсенал ГРАУ.
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25.04.2025 16:41 Відповісти
трава усюди однаково горить, особливо у гарну погоду
системне порушення довбойобами правил протипожежної безпеки/безпеки поводження із вибухівкою та ************ у війську ніхто заборонити не в змозі, тим більш у совковому війську
до єлабуги щось таки долетіло (5 з 6, при чому збитий якраз саме відволікав ппо)
отже шанси є, непогані шанси...
головне - бажання
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25.04.2025 16:49 Відповісти
до єлабуги можно облітати глухими ******* над васюганськими болотами, а Владімірская область із скупченням арсеналів "ховається" прямо за москвою. Тому туди дістатись дронам важче, ніж до єлабуги.
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25.04.2025 17:07 Відповісти
до енгельса з ешеленованою ппо долетіли
на ********** ****** вистачить на всіх
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25.04.2025 17:10 Відповісти
Там у Саратовські області пустеля - лети куди хочеш, а ППО є тільки на АБ Єнгельс-2, і то воно там таке жалюгідне, що починаючи з 24 року туди дрони вже вісім раз прилітали, ну і ще два рази в цьому році на ФГКУ Комбінат "Крістал", що поряд з авіабазою, а на Саратовський НПЗ за рік прилітало щонаменше пять разів, і як би не енергетичне "перемир1я", то вже було би всі сім.
А як раз навкруги москви зосереджено щонайменше половина наукового військового потеніалу, тому всілякі Коломни, Корольови, Рамєнські та інші Можайські і Дубни захищені ППО краще, ніж вся Саратовська область. Тому на східну частину Владімірской області хєр дронами долетиш.
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25.04.2025 17:46 Відповісти
Переглядаючи відео, я спочатку не міг зрозуміти, навіщо він там просто кружляв...
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25.04.2025 17:21 Відповісти
Крутіше... В Торопці були, в основному, артснаряди (плюс прибулий ешелон з балістичними ракетами КНДР). А тут було, в основному, ракетне озброєння: від "Градів" з "Ураганами", до "Іскандерів" з "Кинджалами"... Ну і північнокорейська балістика... Куди ж без неї?
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25.04.2025 16:49 Відповісти
Сам бачив, чи, як завжди, брешеш?
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25.04.2025 17:52 Відповісти
...................................
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25.04.2025 17:53 Відповісти
ага, то ти туди ходив і сам перевіряв, ну ок.
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25.04.2025 17:55 Відповісти
........................................
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25.04.2025 18:00 Відповісти
От то накурились засранцы, вата же кругом, нельзя курить ...
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25.04.2025 16:32 Відповісти
Повинна палати уся кацапія та тушити тільки нафтопродуктами.
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25.04.2025 16:44 Відповісти
Наскільки я тямлю у арсеналах та артбазах (радянських - бо вони, в основному, побудовані в часи СРСР), справа від території бази - центральний в"їзд і військове містечко. Коли починається масоване вивезення *********** - вивозять, у першу чергу, з дальніх сховищ (щоб зменшить периметр охорони, за рахунок їх очищення). Але, при цьому, свіжі **********, які поступають на заміну, однак можуть буть затребувані в першу чергу, закладаються ближче до виходу з території зберігання. За наявною інформацією, база була заповнена менш ніж наполовину (105 тис тон ***********). Вигоріла саме БЛИЖНЯ до центрального входу, частина території...
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25.04.2025 16:45 Відповісти
Велика вдячність від Українців, захисникам України, за їх працю!
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25.04.2025 16:46 Відповісти
 
 