Наслідки вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі опубліковано супутникові світлини Planet Labs, на яких видно наслідки пожежі та вибухів на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

На фото видно серйозні наслідки: зруйновано будівлі, випалено землю через детонацію. Наразі обсяг пошкоджень до кінця не зрозумілий, проте, ймовірно, пошкоджено більшу частину об'єкта.





Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи. У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки".

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