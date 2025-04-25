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Наслідки вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У мережі опубліковано супутникові світлини Planet Labs, на яких видно наслідки пожежі та вибухів на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
На фото видно серйозні наслідки: зруйновано будівлі, випалено землю через детонацію. Наразі обсяг пошкоджень до кінця не зрозумілий, проте, ймовірно, пошкоджено більшу частину об'єкта.
Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи. У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки".
Топ коментарі
+8 Wild MadDog
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якийсь час троха на фронті буде легше, як після торопця
системне порушення довбойобами правил протипожежної безпеки/безпеки поводження із вибухівкою та ************ у війську ніхто заборонити не в змозі, тим більш у совковому війську
до єлабуги щось таки долетіло (5 з 6, при чому збитий якраз саме відволікав ппо)
отже шанси є, непогані шанси...
головне - бажання
на ********** ****** вистачить на всіх
А як раз навкруги москви зосереджено щонайменше половина наукового військового потеніалу, тому всілякі Коломни, Корольови, Рамєнські та інші Можайські і Дубни захищені ППО краще, ніж вся Саратовська область. Тому на східну частину Владімірской області хєр дронами долетиш.