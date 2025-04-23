У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася масштабна пожежа: росіяни кажуть про вибух авто. ВІДЕО+ФОТО

Росіяни повідомили про вибухи та масштабну пожежу на території бізнес-центру "Москва-Сіті". Над російською столицею здіймається чорний дим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Astra та пропагандистські росЗМІ.

За їхніми даними, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл сіті" в бізнес-комплексі "Москва-Сіті".

За словами очевидців, у бізнес-центрі пролунало три вибухи. Причини називають різні: підпал й подальший вибух автівки у підземному паркінгу, а також займання будівельних матеріалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області РФ: школи та підприємства не працюють, перекрито частину доріг. ФОТО

Місцеві мешканці публікують відео з різних ракурсів, на яких з різних ракурсів видно густий чорний дим.

Російські телеграм-канали публікують також відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці.





