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Новини Фото Вибухи у Росії Пожежа у Росії
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У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася масштабна пожежа: росіяни кажуть про вибух авто. ВІДЕО+ФОТО

Росіяни повідомили про вибухи та масштабну пожежу на території бізнес-центру "Москва-Сіті". Над російською столицею здіймається чорний дим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Astra та пропагандистські росЗМІ.

За їхніми даними, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл сіті" в бізнес-комплексі "Москва-Сіті".

За словами очевидців, у бізнес-центрі пролунало три вибухи. Причини називають різні: підпал й подальший вибух автівки у підземному паркінгу, а також займання будівельних матеріалів.

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Місцеві мешканці публікують відео з різних ракурсів, на яких з різних ракурсів видно густий чорний дим.

Російські телеграм-канали публікують також відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці.

У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася пожежа
У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася пожежа
У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася пожежа

Автор: 

вибух (4461) москва (1246) пожежа (4330) росія (65223)


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Топ коментарі
+27
Пишуть, що це те місце, звідки керують дронами.
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23.04.2025 16:24
+22
+
Саме так!!
Горі горі ясно
моква-Zіті красно!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💌💌💌💌💌💌💌
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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23.04.2025 16:28
+21
Ашотакоє??? ©
Аніжедєті? © Мірниє мальчикі у трусіках???
Росіянці самі поширили фото що в башті маква-сіті центр управління дронами, які б'ють по нам. Законна військова ціль!
Замість занепокоєнь та стурбованостей алгоритм такий: вмім ООнам та магате/обсє звертатися до цивільних москвічів з вимогою не наближатися до воєнних цілей!!
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23.04.2025 16:26
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Пишуть, що це те місце, звідки керують дронами.
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23.04.2025 16:24 Відповісти
+
Саме так!!
Горі горі ясно
моква-Zіті красно!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💌💌💌💌💌💌💌
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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23.04.2025 16:28 Відповісти
Ностальгічний колір пальонних шин нагадає касапні - УКРАЇНА ЦЕ НЕ РАШИСТСЬКА ІМПЕРІЯ
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23.04.2025 17:48 Відповісти
Не може бути це тим місцем. Керували з поверхів. Може підірвали машину з керувальниками - тоді добре.
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23.04.2025 16:58 Відповісти
Партизаны? 🤔
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23.04.2025 16:26 Відповісти
Сподвижники, инсургенты...
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23.04.2025 19:33 Відповісти
Ашотакоє??? ©
Аніжедєті? © Мірниє мальчикі у трусіках???
Росіянці самі поширили фото що в башті маква-сіті центр управління дронами, які б'ють по нам. Законна військова ціль!
Замість занепокоєнь та стурбованостей алгоритм такий: вмім ООнам та магате/обсє звертатися до цивільних москвічів з вимогою не наближатися до воєнних цілей!!
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23.04.2025 16:26 Відповісти
Настамнєтетанємианосамовзарвалась...
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23.04.2025 16:30 Відповісти
Авто - теж добре! Чекаємо на пошкодження будівлі.
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23.04.2025 16:34 Відповісти
Будеш знав, як дронами звідти керувати, падло.
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23.04.2025 16:36 Відповісти
Так зване "мацква-сіті" давно повинен нагадувати Бахмут. Дивно, що це досі не зроблено.
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23.04.2025 16:39 Відповісти
Амінь 🙏🙏🙏
Це буде так!
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23.04.2025 16:46 Відповісти
Як ***** казав, єто гражданскій абєкт, гражданскій. Но там зазедалі ваєнниє. Єто законная цєль? Законная... То шо ви хатітьє?
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23.04.2025 16:40 Відповісти
Допоки трампонівська пошесть не пропаде пропадом через чотири роки, Україні доведеться переймати тактику палестинців. Виставити перед покидьками та нікчемами з ООН такого собі "Ясіра Арафата" а тим часом хбашити кацапню всюди де тільки можливо.
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23.04.2025 16:41 Відповісти
Мы всей правды не знаем.
Надо договариваться с теми кто это устроил.
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23.04.2025 16:42 Відповісти
Вибухнула перепакована батарея тесли-битка зі штатів, три рази...
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23.04.2025 16:48 Відповісти
Шо ж таке.... Може від неї нелегально майнили крипту))))
Або заряджали самокат чи пейджер .
Самокат то така штука , бомба просто 😁 а пейджер це просто вибухова штука, атпад !!!
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23.04.2025 16:55 Відповісти
СВО ідьот па плану...
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23.04.2025 16:51 Відповісти
У кацапів , останнім часом , суцільне свято - жодного дня без "хлопков" та задимлень !
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23.04.2025 16:54 Відповісти
Добра новина частіше так ,що б вся москва горіла розом з найбільшим терористом путіном і його злочинною клікою.
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23.04.2025 16:54 Відповісти
шо то я плохо не поняв ,автівка горіла три рази ?
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23.04.2025 16:55 Відповісти
Сжечь то ватное кубло как два пальца об асфальт, это законная ,военная цель.
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23.04.2025 17:02 Відповісти
Гори,гори ясно щоб не погасло.Скажи-ка дядя,ведь не даром,москва,спаленная пожаром китайцам отдана была?
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23.04.2025 17:18 Відповісти
Буданов, ну прекращай уже.
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23.04.2025 17:38 Відповісти
Сухие стебли хлопка робились сквозь асфальт, бетон и паребрики!
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23.04.2025 19:35 Відповісти
жалко что не кремль полыхает!
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23.04.2025 21:22 Відповісти
ПРО СТОЛИЦЮ ПЕРЕБУВАННЯ ГОЛВНОГО СВІТОВОГО АНТИХРИСТА- ПАПИ "КУЙЛА" ЗВІСТИВ ЧОРНИЙ ДИМ
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23.04.2025 22:03 Відповісти
Нехай звикають іуди! Толі єщо будет,ого-го!
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23.04.2025 23:52 Відповісти
Приятно читать такие новости, нам бы ещё посмотреть Лебединое озеро по рашистскому ТВ и

тогда был бы полный фарш.
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24.04.2025 11:12 Відповісти
 
 