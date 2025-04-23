У бізнес-центрі "Москва-Сіті" сталася масштабна пожежа: росіяни кажуть про вибух авто. ВІДЕО+ФОТО
Росіяни повідомили про вибухи та масштабну пожежу на території бізнес-центру "Москва-Сіті". Над російською столицею здіймається чорний дим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Astra та пропагандистські росЗМІ.
За їхніми даними, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл сіті" в бізнес-комплексі "Москва-Сіті".
За словами очевидців, у бізнес-центрі пролунало три вибухи. Причини називають різні: підпал й подальший вибух автівки у підземному паркінгу, а також займання будівельних матеріалів.
Місцеві мешканці публікують відео з різних ракурсів, на яких з різних ракурсів видно густий чорний дим.
Російські телеграм-канали публікують також відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці.
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Саме так!!
Горі горі ясно
моква-Zіті красно!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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Аніжедєті? © Мірниє мальчикі у трусіках???
Росіянці самі поширили фото що в башті маква-сіті центр управління дронами, які б'ють по нам. Законна військова ціль!
Замість занепокоєнь та стурбованостей алгоритм такий: вмім ООнам та магате/обсє звертатися до цивільних москвічів з вимогою не наближатися до воєнних цілей!!
Це буде так!
Надо договариваться с теми кто это устроил.
Або заряджали самокат чи пейджер .
Самокат то така штука , бомба просто 😁 а пейджер це просто вибухова штука, атпад !!!
тогда был бы полный фарш.