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Новости Фото Взрывы в россии Пожар в России
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В бизнес-центре "Москва-Сити" произошел масштабный пожар: россияне говорят о взрыве авто. ВИДЕО+ФОТО

Россияне сообщили о взрывах и масштабном пожаре на территории бизнес-центра "Москва-Сити". Над российской столицей поднимается черный дым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Astra и пропагандистские росСМИ.

По их данным, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра "Афимолл сити" в бизнес-комплексе "Москва-Сити".

По словам очевидцев, в бизнес-центре прогремело три взрыва. Причины называют разные: поджог и последующий взрыв автомобиля в подземном паркинге, а также возгорание строительных материалов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ: школы и предприятия не работают, перекрыта часть дорог. ФОТО

Местные жители публикуют видео с разных ракурсов, на которых с разных сторон виден густой черный дым.

Российские телеграм-каналы публикуют также видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности.

В бизнес-центре "Москва-Сіті" сталася пожежа
В бизнес-центре "Москва-Сіті" сталася пожежа
В бизнес-центре "Москва-Сіті" сталася пожежа

Автор: 

взрыв (6749) москва (3074) пожар (5948) россия (95546)


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Топ комментарии
+27
Пишуть, що це те місце, звідки керують дронами.
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23.04.2025 16:24
+22
+
Саме так!!
Горі горі ясно
моква-Zіті красно!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💌💌💌💌💌💌💌
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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23.04.2025 16:28
+21
Ашотакоє??? ©
Аніжедєті? © Мірниє мальчикі у трусіках???
Росіянці самі поширили фото що в башті маква-сіті центр управління дронами, які б'ють по нам. Законна військова ціль!
Замість занепокоєнь та стурбованостей алгоритм такий: вмім ООнам та магате/обсє звертатися до цивільних москвічів з вимогою не наближатися до воєнних цілей!!
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23.04.2025 16:26
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Правила форума Совет форумчан
Пишуть, що це те місце, звідки керують дронами.
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23.04.2025 16:24 Ответить
+
Саме так!!
Горі горі ясно
моква-Zіті красно!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💌💌💌💌💌💌💌
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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23.04.2025 16:28 Ответить
Ностальгічний колір пальонних шин нагадає касапні - УКРАЇНА ЦЕ НЕ РАШИСТСЬКА ІМПЕРІЯ
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23.04.2025 17:48 Ответить
Не може бути це тим місцем. Керували з поверхів. Може підірвали машину з керувальниками - тоді добре.
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23.04.2025 16:58 Ответить
Партизаны? 🤔
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23.04.2025 16:26 Ответить
Сподвижники, инсургенты...
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23.04.2025 19:33 Ответить
Ашотакоє??? ©
Аніжедєті? © Мірниє мальчикі у трусіках???
Росіянці самі поширили фото що в башті маква-сіті центр управління дронами, які б'ють по нам. Законна військова ціль!
Замість занепокоєнь та стурбованостей алгоритм такий: вмім ООнам та магате/обсє звертатися до цивільних москвічів з вимогою не наближатися до воєнних цілей!!
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23.04.2025 16:26 Ответить
Настамнєтетанємианосамовзарвалась...
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23.04.2025 16:30 Ответить
Авто - теж добре! Чекаємо на пошкодження будівлі.
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23.04.2025 16:34 Ответить
Будеш знав, як дронами звідти керувати, падло.
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23.04.2025 16:36 Ответить
Так зване "мацква-сіті" давно повинен нагадувати Бахмут. Дивно, що це досі не зроблено.
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23.04.2025 16:39 Ответить
Амінь 🙏🙏🙏
Це буде так!
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23.04.2025 16:46 Ответить
Як ***** казав, єто гражданскій абєкт, гражданскій. Но там зазедалі ваєнниє. Єто законная цєль? Законная... То шо ви хатітьє?
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23.04.2025 16:40 Ответить
Допоки трампонівська пошесть не пропаде пропадом через чотири роки, Україні доведеться переймати тактику палестинців. Виставити перед покидьками та нікчемами з ООН такого собі "Ясіра Арафата" а тим часом хбашити кацапню всюди де тільки можливо.
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23.04.2025 16:41 Ответить
Мы всей правды не знаем.
Надо договариваться с теми кто это устроил.
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23.04.2025 16:42 Ответить
Вибухнула перепакована батарея тесли-битка зі штатів, три рази...
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23.04.2025 16:48 Ответить
Шо ж таке.... Може від неї нелегально майнили крипту))))
Або заряджали самокат чи пейджер .
Самокат то така штука , бомба просто 😁 а пейджер це просто вибухова штука, атпад !!!
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23.04.2025 16:55 Ответить
СВО ідьот па плану...
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23.04.2025 16:51 Ответить
У кацапів , останнім часом , суцільне свято - жодного дня без "хлопков" та задимлень !
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23.04.2025 16:54 Ответить
Добра новина частіше так ,що б вся москва горіла розом з найбільшим терористом путіном і його злочинною клікою.
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23.04.2025 16:54 Ответить
шо то я плохо не поняв ,автівка горіла три рази ?
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23.04.2025 16:55 Ответить
Сжечь то ватное кубло как два пальца об асфальт, это законная ,военная цель.
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23.04.2025 17:02 Ответить
Гори,гори ясно щоб не погасло.Скажи-ка дядя,ведь не даром,москва,спаленная пожаром китайцам отдана была?
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23.04.2025 17:18 Ответить
Буданов, ну прекращай уже.
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23.04.2025 17:38 Ответить
Сухие стебли хлопка робились сквозь асфальт, бетон и паребрики!
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23.04.2025 19:35 Ответить
жалко что не кремль полыхает!
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23.04.2025 21:22 Ответить
ПРО СТОЛИЦЮ ПЕРЕБУВАННЯ ГОЛВНОГО СВІТОВОГО АНТИХРИСТА- ПАПИ "КУЙЛА" ЗВІСТИВ ЧОРНИЙ ДИМ
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23.04.2025 22:03 Ответить
Нехай звикають іуди! Толі єщо будет,ого-го!
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23.04.2025 23:52 Ответить
Приятно читать такие новости, нам бы ещё посмотреть Лебединое озеро по рашистскому ТВ и

тогда был бы полный фарш.
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24.04.2025 11:12 Ответить
 
 