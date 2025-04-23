В бизнес-центре "Москва-Сити" произошел масштабный пожар: россияне говорят о взрыве авто. ВИДЕО+ФОТО
Россияне сообщили о взрывах и масштабном пожаре на территории бизнес-центра "Москва-Сити". Над российской столицей поднимается черный дым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Astra и пропагандистские росСМИ.
По их данным, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра "Афимолл сити" в бизнес-комплексе "Москва-Сити".
По словам очевидцев, в бизнес-центре прогремело три взрыва. Причины называют разные: поджог и последующий взрыв автомобиля в подземном паркинге, а также возгорание строительных материалов.
Местные жители публикуют видео с разных ракурсов, на которых с разных сторон виден густой черный дым.
Российские телеграм-каналы публикуют также видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме так!!
Горі горі ясно
моква-Zіті красно!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💌💌💌💌💌💌💌
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Аніжедєті? © Мірниє мальчикі у трусіках???
Росіянці самі поширили фото що в башті маква-сіті центр управління дронами, які б'ють по нам. Законна військова ціль!
Замість занепокоєнь та стурбованостей алгоритм такий: вмім ООнам та магате/обсє звертатися до цивільних москвічів з вимогою не наближатися до воєнних цілей!!
Це буде так!
Надо договариваться с теми кто это устроил.
Або заряджали самокат чи пейджер .
Самокат то така штука , бомба просто 😁 а пейджер це просто вибухова штука, атпад !!!
тогда был бы полный фарш.