В бизнес-центре "Москва-Сити" произошел масштабный пожар: россияне говорят о взрыве авто. ВИДЕО+ФОТО

Россияне сообщили о взрывах и масштабном пожаре на территории бизнес-центра "Москва-Сити". Над российской столицей поднимается черный дым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Astra и пропагандистские росСМИ.

По их данным, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра "Афимолл сити" в бизнес-комплексе "Москва-Сити".

По словам очевидцев, в бизнес-центре прогремело три взрыва. Причины называют разные: поджог и последующий взрыв автомобиля в подземном паркинге, а также возгорание строительных материалов.

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Местные жители публикуют видео с разных ракурсов, на которых с разных сторон виден густой черный дым.

Российские телеграм-каналы публикуют также видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности.





