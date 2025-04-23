Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ: школы и предприятия не работают, перекрыта часть дорог. ФОТО
В Киржачском районе Владимирской области РФ, где до сих пор происходит детонация боеприпасов на складах, закрыли школы, ряд предприятий и перекрыли дороги. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.
Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Ранее губернатор сообщил, что количество пострадавших в результате детонации снарядов возросло до четырех. По его словам, несколько снарядов упали на гражданские объекты.
Минобороны РФ утверждает, что причиной взрывов на территории воинской части, где расположен 51 арсенал ГРАУ, стало нарушение техники безопасности.
По данным местных властей, на складе может находиться до 270 тысяч тонн боеприпасов. В Киржачском районе продолжается эвакуация жителей ближайших к месту детонации населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы. В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности".
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https://x.com/i/status/1914762477281202249
Залишається останнє - ввести в закон позицію, згідно з якою донощик отримує частку майна засудженого (як це робила інквізиція)... І "єресь" антивоєнна буде викорінена... Подцібні факти уже "мають місце" - коли майнові спори вирішуються "ліквідацією перепон"... Погризлися дві сусідки, у Підмосков"ї, "за межу" на дачі - от одна "стуконула" на іншу, що та виступає у Інтернет, проти СВО. Жінці дали 8 років тюрми. "А за 8 років "помре або ішак, або падишах, або Ходжа Насреддін... І потім доведи, хто з нас трьох знав краще богослов"я...".
51-ий арсенал ГРАУ, скоріш за все, знищений в тотал.
По-перше, згідно з супутниковими знімками, пожежа охопила буквально всю територію арсенала (близько 45 приміщень), можуть бути певні погрішності, проте спостерігається щільна пожежа всередині, тому там хіба вціліли декілька приміщень, які розташовані по краям.
По-друге, дивлячись кацапські відео, бачимо, що пожежа вже перекинулась на ліс, розташований навколо арсеналу. При чому пожежа не локальна за межами, а бачимо чіткий стовп вогню, який рухається далі(при тому, що такі об'єкти будуються з чіткими інтервалами між приміщеннями та відокремленням цілого об'єкту від навколишньої місцевості) - не допомогло)))
Тобто можемо зробити висновок, що, як мінімум, 90% території арсеналу знищено повністю, разом з їх змістом. Сумніваюсь, що він був забитий під завʼязку, адже у ворога також напряг по БК. Якщо він був наповнений хоча б наполовину - уже дуже добре, проте тут грає роль не тільки кількість, а і зміст.
Це один з найближчих арсеналів до Москви, куди стікається допомога від Ірану та КНДР, тому деяка допомога від союзників, на яку розраховували підари, також ймовірно знищена.
За що купив, за те й продав.
Добре, якщо правда те, що арсенал винищений.
На перебіг БД це майже не вплине, але все одно приємно.
А на південь від 73-го арсеналу за 70 км прямо поряд з дєрєвнєй Добрятіно знаходиться арсенал в/ч 92918 площею два квадратних кілометра, а за 15 км східніше на в'їзді у дєрєвню Злобіно - арсенал в/ч 96570 теж площею два кв. км.
Це звісно не значить, що всі ті склади/арсенали повні, але є над чим працювать.
https://www.youtube.com/watch?v=lsjSaXNsk-A
https://www.youtube.com/watch?v=B4DACxLwl8A