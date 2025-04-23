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Новости Взрывы в россии
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Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ: школы и предприятия не работают, перекрыта часть дорог. ФОТО

В Киржачском районе Владимирской области РФ, где до сих пор происходит детонация боеприпасов на складах, закрыли школы, ряд предприятий и перекрыли дороги. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

взрывы на складе ГРАУ

Ранее губернатор сообщил, что количество пострадавших в результате детонации снарядов возросло до четырех. По его словам, несколько снарядов упали на гражданские объекты.

Минобороны РФ утверждает, что причиной взрывов на территории воинской части, где расположен 51 арсенал ГРАУ, стало нарушение техники безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Владимирской области РФ - пожар на 51-м арсенале ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВИДЕО

По данным местных властей, на складе может находиться до 270 тысяч тонн боеприпасов. В Киржачском районе продолжается эвакуация жителей ближайших к месту детонации населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы. В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности".

Автор: 

взрыв (6749) россия (95569) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+33
єта какаята русафобія....
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23.04.2025 07:40
+25
нє какаята-а агалтєлая...
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23.04.2025 07:57
+24
А хто вам козломорді кацаповиродки сказав,що нападати на Україну безпечно?
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23.04.2025 07:54
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єта какаята русафобія....
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23.04.2025 07:40 Ответить
нє какаята-а агалтєлая...
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23.04.2025 07:57 Ответить
Кидайте курити вже нарешті.
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23.04.2025 07:47 Ответить
Та ні, нехай курять ))
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23.04.2025 09:30 Ответить
Вечернее видео из влад.области, детонация продолжается.

https://x.com/i/status/1914762477281202249
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23.04.2025 07:49 Ответить
А хто вам козломорді кацаповиродки сказав,що нападати на Україну безпечно?
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23.04.2025 07:54 Ответить
а українці сказали, що то вони атакували?
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23.04.2025 07:58 Ответить
Типу незрозуміло хто)
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23.04.2025 08:00 Ответить
ну куропатки собі вміють бажане видавати за дійсне
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23.04.2025 08:02 Ответить
Так, це не ми. Настамнєт.
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23.04.2025 11:19 Ответить
Та ні, у нас "перемир,я", то не ми, може Зінка.
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23.04.2025 08:02 Ответить
Що не ми-то не ми,може й не ми-але наші.Навіть якщо й не наші а їхні ********* при погрузці-розгрузці,перекурі -то все одно через розвязання війни.
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23.04.2025 08:11 Ответить
То Господь за нас, спочатку папа, потім арсенал
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23.04.2025 10:46 Ответить
"ТОНЕМИ...". Були-б ми - горіло і вибухало-б, сильніше...Сказали ж кацапи - "нарушения техники безопасности...". Там же зараз тільки сніг зійшов. Пригріло сонечко, і висушило торішню траву та пале листя. Начальники сховищ восени, поки трава на території була зелена, скошування та збір трави не організували. От і пішов "червоний півень" "погулять"... А ХТО і З ЯКОГО БОКУ "покурив" - вже не встановиш... Головне - щоб вітер дув у правильному напрямку...
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23.04.2025 08:02 Ответить
Чесно пох... як це відбулось, головне що там були каби які вже не полетять в нашу сторону.
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23.04.2025 09:23 Ответить
То добавляйте дронами. Скільки можна цих напівзаходів?
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23.04.2025 08:13 Ответить
біля владіміра ще є 7 арсеналів зброїю
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23.04.2025 09:23 Ответить
Трохи "не в тему" - але ЦІКАВО!!! Путін підписав закон, згідно з яким "анти СВОшників" не тільки садитимуть в тюрму, але й конфісковуватимуть майно (включаючи й житло). Все правильно... Навіщо їм майно і житло? Тюремну робу дадуть в тюрмі, годувать баландою будуть за рахунок держави. І "дах над головою, буде "державний"...
Залишається останнє - ввести в закон позицію, згідно з якою донощик отримує частку майна засудженого (як це робила інквізиція)... І "єресь" антивоєнна буде викорінена... Подцібні факти уже "мають місце" - коли майнові спори вирішуються "ліквідацією перепон"... Погризлися дві сусідки, у Підмосков"ї, "за межу" на дачі - от одна "стуконула" на іншу, що та виступає у Інтернет, проти СВО. Жінці дали 8 років тюрми. "А за 8 років "помре або ішак, або падишах, або Ходжа Насреддін... І потім доведи, хто з нас трьох знав краще богослов"я...".
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23.04.2025 08:30 Ответить
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23.04.2025 08:57 Ответить
https://t.me/officer_alex33/5394 Офіцер ✙
51-ий арсенал ГРАУ, скоріш за все, знищений в тотал.

По-перше, згідно з супутниковими знімками, пожежа охопила буквально всю територію арсенала (близько 45 приміщень), можуть бути певні погрішності, проте спостерігається щільна пожежа всередині, тому там хіба вціліли декілька приміщень, які розташовані по краям.

По-друге, дивлячись кацапські відео, бачимо, що пожежа вже перекинулась на ліс, розташований навколо арсеналу. При чому пожежа не локальна за межами, а бачимо чіткий стовп вогню, який рухається далі(при тому, що такі об'єкти будуються з чіткими інтервалами між приміщеннями та відокремленням цілого об'єкту від навколишньої місцевості) - не допомогло)))

Тобто можемо зробити висновок, що, як мінімум, 90% території арсеналу знищено повністю, разом з їх змістом. Сумніваюсь, що він був забитий під завʼязку, адже у ворога також напряг по БК. Якщо він був наповнений хоча б наполовину - уже дуже добре, проте тут грає роль не тільки кількість, а і зміст.

Це один з найближчих арсеналів до Москви, куди стікається допомога від Ірану та КНДР, тому деяка допомога від союзників, на яку розраховували підари, також ймовірно знищена.
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23.04.2025 09:02 Ответить
там таких "найближчих до москви" повно. Щось Офіцер не в курсах з цього приводу.
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23.04.2025 09:06 Ответить
Значить, не в курсах.
За що купив, за те й продав.
Добре, якщо правда те, що арсенал винищений.
На перебіг БД це майже не вплине, але все одно приємно.
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23.04.2025 09:11 Ответить
вплине, але ефект буде дуже відкладений у часі.
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23.04.2025 09:15 Ответить
там у тій владімірской області тих арсеналів, як у кацапа гівна за банєю. І цей 51-й тільки один з тих арсеналів, до яких ми не можемо "дотягнутись" через те, що всі вони "ховаються" за москвою, як наприклад 73-й арсеналу ГРАУ (площа 10 кв км), якій знаходиться західніше 51-го на 170 км, трохи південніше Коврова біля селища Есіно. На 35 км північніше 51-го арсеналу близ селища Арсаки знаходиться арсенал інженерних військ в/ч 42754 площею майже пять квадратних кілометра. А на 35 км південніше 51-го арсеналу близ селища Городіще знаходиться склад комплексного зберігання ракет, *********** і вибухових матеріалів - це в/ч 55443-ВП, колишній 40-й арсенал ГРАУ. За 70 км на південний хід від 51-го арсеналу на південь від селища Костєрєво теж знаходиться склад під відкритим небом площею два кв.км.
А на південь від 73-го арсеналу за 70 км прямо поряд з дєрєвнєй Добрятіно знаходиться арсенал в/ч 92918 площею два квадратних кілометра, а за 15 км східніше на в'їзді у дєрєвню Злобіно - арсенал в/ч 96570 теж площею два кв. км.
Це звісно не значить, що всі ті склади/арсенали повні, але є над чим працювать.
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23.04.2025 09:03 Ответить
ти гілкою помилився. Тщатєльнєй треба працювать, і до роботи зранку приходити тверезим.
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23.04.2025 09:25 Ответить
"..як у кацапа гівна за банею" - але ж влучний вираз. Треба зписати
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23.04.2025 09:47 Ответить
влучний, тому що це натурні спостереження з етнографічних експедицій.
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23.04.2025 09:59 Ответить
Ті арсенали ГРАУ вже досить таки відчутно прорідили.

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23.04.2025 10:37 Ответить
я писав про Владімірскую область. На вищезгадані мною арсенали (які я в області не всі перерахував) не прилітало ні разу.
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23.04.2025 10:42 Ответить
Від Воронежа до Камчатки нехай горить кожен день,нехай здихають мільйонами виродки.
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23.04.2025 09:44 Ответить
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23.04.2025 11:02 Ответить
пригадую 14-й, 15-й, 16-й роки, коли лапті в нас підривали склади зброї.. Тепер і в них горить! Дякую ГУР та СБУ.
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23.04.2025 11:05 Ответить
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23.04.2025 11:13 Ответить
При Баризі ми звільнили 50% окупованих земель на Донбасі і готувались до звільнення Криму. А зараз як там з визволенням?
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23.04.2025 11:26 Ответить
Кортить піднести келих за порушників техніки безпеки. Так тримати!
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23.04.2025 11:20 Ответить
милые подробности об арсенале))))
https://www.youtube.com/watch?v=lsjSaXNsk-A
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23.04.2025 12:37 Ответить
отут ціла колекція відосів-"обурень" від кацапів !!!
https://www.youtube.com/watch?v=B4DACxLwl8A
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23.04.2025 15:00 Ответить
 
 