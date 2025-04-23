Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области РФ: школы и предприятия не работают, перекрыта часть дорог. ФОТО

В Киржачском районе Владимирской области РФ, где до сих пор происходит детонация боеприпасов на складах, закрыли школы, ряд предприятий и перекрыли дороги. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Ранее губернатор сообщил, что количество пострадавших в результате детонации снарядов возросло до четырех. По его словам, несколько снарядов упали на гражданские объекты.

Минобороны РФ утверждает, что причиной взрывов на территории воинской части, где расположен 51 арсенал ГРАУ, стало нарушение техники безопасности.

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По данным местных властей, на складе может находиться до 270 тысяч тонн боеприпасов. В Киржачском районе продолжается эвакуация жителей ближайших к месту детонации населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области России на 51-м арсенале ГРАУ мощный пожар и взрывы. В минобороны РФ говорят, что пожар на 51-м арсенале ГРАУ произошел из-за "нарушения требований безопасности".