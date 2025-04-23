Вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області РФ: школи та підприємства не працюють, перекрито частину доріг. ФОТО

У Кіржацькому районі Володимирської області РФ, де досі відбувається детонація боєприпасів на складах, закрили школи, низку підприємств та перекрили дороги. У кількох населених пунктах запроваджено режим НС.

Про це повідомив губернатор Олександр Авдєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Раніше губернатор повідомив, що кількість постраждалих внаслідок детонації снарядів зросла до чотирьох. За його словами, кілька снарядів упали на цивільні об'єкти.

Міноборони РФ стверджує, що причиною вибухів на території військової частини, де розташований 51 арсенал ГРАУ, стало порушення техніки безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі підірвали електроопори поруч із залізницею у Брянській області РФ

За даними місцевої влади, на складі може перебувати до 270 тисяч тонн боєприпасів. У Кіржацькому районі триває евакуація жителів найближчих до місця детонації населених пунктів.

Раніше повідомлялось, що у Володимирській області Росії на 51-му арсеналі ГРАУ потужна пожежа та вибухи. У міноборони РФ кажуть, що пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ сталась через "порушення вимог безпеки".