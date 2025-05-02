Серія вибухів пролунала у російському Курську. ВIДЕО

У російському Курську увімкнуто сирени повітряної тривоги та пролунала серія вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки вибухів.

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