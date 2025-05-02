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Серія вибухів пролунала у російському Курську. ВIДЕО
У російському Курську увімкнуто сирени повітряної тривоги та пролунала серія вибухів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки вибухів.
Топ коментарі
+6 Алекс Скела
показати весь коментар02.05.2025 13:58
+6 Старый зольдат
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+5 Amber
показати весь коментар02.05.2025 14:01
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Що мені подобається - кацапи сигнал повітряної тривоги включили одночасно з вибухами...
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