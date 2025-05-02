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Новини Відео Вибухи у Росії
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Серія вибухів пролунала у російському Курську. ВIДЕО

У російському Курську увімкнуто сирени повітряної тривоги та пролунала серія вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких чути звуки вибухів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ у Володимирській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

вибух (4476) Курськ (1124) повітряна тривога (921)


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Топ коментарі
+6
Курскіє салавьї разбушевалісь?
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02.05.2025 13:58
+6
Мені завжди подобаєтся як воно горить та вибухае у містах Параші, як парашники суєтяться, бігають, верещать.
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02.05.2025 14:00
+5
Глушіть , кляту кацапню, щоб знали , що таке війна 😡
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02.05.2025 14:01
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Курскіє салавьї разбушевалісь?
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02.05.2025 13:58 Відповісти
Правильно салав'ї.
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02.05.2025 14:23 Відповісти
Мені завжди подобаєтся як воно горить та вибухае у містах Параші, як парашники суєтяться, бігають, верещать.
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02.05.2025 14:00 Відповісти
Глушіть , кляту кацапню, щоб знали , що таке війна 😡
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02.05.2025 14:01 Відповісти
Ще,ще і ще.
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02.05.2025 14:01 Відповісти
"Long-Neptun» ?
Вгадав ?
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02.05.2025 14:06 Відповісти
всегда радостно, когда война и разруха возвращаеться домой, к своим детям
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02.05.2025 14:08 Відповісти
Що? Не спиться? "Доброго ранку! Ми - з України!"
Що мені подобається - кацапи сигнал повітряної тривоги включили одночасно з вибухами...
"********..."
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02.05.2025 14:08 Відповісти
Недостатньо. Курськ має виглядати як Бахмут
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02.05.2025 14:15 Відповісти
вся підарашка має так виглядати
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02.05.2025 15:39 Відповісти
Дівятає мая - репетиція...
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02.05.2025 14:23 Відповісти
Репетиция парада однако...
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02.05.2025 14:32 Відповісти
Це мабуть вирішили підірвати самі, щоб ху...ло не натворив більше
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02.05.2025 14:38 Відповісти
Те що рашисти творять в Україні ,не йде в жодне порівняння з тією відповіддю ,тому рашиський чорт відчуває свою безкарність.
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02.05.2025 14:41 Відповісти
Таких вибухів хоч би з 500 було би приємно почути
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02.05.2025 15:08 Відповісти
ДВИЖОЙДА!!!
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02.05.2025 15:29 Відповісти
 
 