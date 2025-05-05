Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 5 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

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