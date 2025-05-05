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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 5 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение ударных беспилотников
- Вражеский БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину!
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🛵 Декілька груп БпЛА крутяться в акваторії Чорного моря.
Ймовірно під ударом буде Одещина.
21:41