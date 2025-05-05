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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 5 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеский БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину!

Читайте: Воздушные Силы успешно поразили пункт управления БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области, - Генштаб

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беспилотник (3641) Воздушные силы (2334) война в Украине (4109)


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свинособаки..
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05.05.2025 21:02 Ответить
Тварини-козломорді... .
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05.05.2025 21:03 Ответить
ні ночі без шахедів. Для деяких міст - ні ночі без балістики. Ще й стратавія і калібри що два тижня. Та здохніть вже російські ви*лядки , здохніть всі і до єдиного.
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05.05.2025 21:13 Ответить
Московіти, за яких так хвилюється старий Трамп, убивають Українців з 2014 року, на очах усього Світу, а Трамп, несе якусь галіматню, що це Україна напала на московитів з *******!
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05.05.2025 21:34 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Декілька груп БпЛА крутяться в акваторії Чорного моря.
Ймовірно під ударом буде Одещина.
21:41
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05.05.2025 21:51 Ответить
 
 